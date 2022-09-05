Mağazadan hırsızlık yapacaktı, Güven Timleri’ne yakalandı

Kayseri’de bir kıyafet mağazasından hırsızlık yapan kadın, Güven Timleri’ne yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri tarafından merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda, bir kıyafet mağazasından ürün çalmak isteyen K.A.’yı yakaladı. Yakalanan kadın, gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Yine ekipler tarafından Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan Y.A.’nın üst aramasında, cebinden uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat bulundu. Ekipler tarafından aparata el konulurken, Y.A. da gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.