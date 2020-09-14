Madalya koleksiyonuna bir yenisi daha eklendi
İSTANBUL’DA YAPILAN U20 BALKAN ATLETİZM ŞAMPİYONASINDA MÜCADELE EDEN TOHM KAYSERİ ATLETİZM SPORCULARDAN ÖMER AMAÇTAN BAŞARILARINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ.
İstanbul’da yapılan U20 Balkan Atletizm Şampiyonasında mücadele eden TOHM Kayseri Atletizm sporculardan Ömer Amaçtan başarılarına bir yenisini ekledi.
2017 Eyof Şampiyonu, 2018 Avrupa Yıldızlar ikincisi, 2019 Avrupa Gençler üçüncüsü gibi bir çok uluslar arası ve ulusal müsabakada Türkiye’yi başarıyla temsil eden Kayserili sporcu İstanbul’da yapılan U20 Balkan Şampiyonasında yarıştığı 3000 metre kategorisinde 8.19’luk derecesiyle Balkan ikincisi oldu.
Gümüş madalyanın sahibi olan başarılı sporcu elde ettiği bu derece ile 19 - 20 Eylül 2020 tarihleri arasında Romanya’nın Cluj şehrinde yapılacak olan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, TOHM Atletizm sporcusu Ömer Amaçtan’ı ve antrenörü Kemal Koyuncu’yu tebrik etti. Katılacakları Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonasında Ömer Amaçtan’ın şanlı Türk Bayrağını göndere getireceğine inandığını belirterek başarı temennisinde bulundu.
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