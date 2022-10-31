Maçta şekeri ve tansiyonu düşen kaleci hastaneye kaldırıldı

Kayseri’de amatör maçta şekeri ve tansiyonu düşen kaleci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erkilet 1 Nolu Saha’da oynanan Mustafa Onur Sümengen Sezonu U-18 Ligi karşılaşmasında Kocasinan Gençlikspor kalecisi Harun Özdin korkuttu. Kayseri Şekerspor ile Kocasinan Şimşekspor arasında oynanan karşılaşmanın 44. dakikasında Kocasinan Gençlikspor kalecisi Harun Özdin bir anda yere yığıldı. Saha kenarında görevli olan sağlıkçı, hakemin de çağırması ile birlikte müdahale etti. Kaleci Harun Özdin’in bilincinin kapanması üzerine ambulans çağırıldı. Ekipler yaptıkları ilk müdahalede kaleci Harun Özdin’in şeker ve tansiyonunun düştüğünü tespit etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kaleci tedavi altına alındı.

Maça kahvaltı yapmadan geldiği ve buna bağlı olarak şeker ve tansiyonunun düştüğü belirlenen Kaleci Harun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.