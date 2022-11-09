Maç bitti, tekmeli yumruklu kavga başladı

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda 2 Develi ekibinin karşılaşması sonrasında saha karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olaylar sahanın ardından soyunma odasında da devam etti.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda mücadele eden Develi 1954spor ile Sindelhöyükspor karşılaşmasının normal süresi 1-1 sona erdi. Maç sonrası ise iki takım oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Maç içinde yaşanan gerginliklerin ateşlediği kavgada iki takım oyuncuları da tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Saha içinde başlayan kavga soyunma odalarında devam etti. Yaşanan kavga bir taraftarın telefonuna yansıdı.

Maç sonunda her iki takımdan toplam 5 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi.