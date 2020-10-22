Hes Kablo Kayserispor’da Miguel Lopes antrenmanlara başladı.

Ankaragücü ile ligin 4.haftasında oynanan müsabaka sonrasında yapılan PCR testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan Portekizli futbolcu Miguel Lopes antrenmanlara başladı.

Sivasspor maçında görev alamayan ve sonrasında gerçekleştirilen PCR testi negatif çıkan Miguel Lopes, sarı kırmızılı takımla birlikte çalışmalara başladı.