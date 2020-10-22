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Lopes antrenmanlara başladı
HES KABLO KAYSERİSPOR'DA MİGUEL LOPES ANTRENMANLARA BAŞLADI.
KAYSERİ 22.10.2020, 08:26
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Hes Kablo Kayserispor’da Miguel Lopes antrenmanlara başladı.
Ankaragücü ile ligin 4.haftasında oynanan müsabaka sonrasında yapılan PCR testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan Portekizli futbolcu Miguel Lopes antrenmanlara başladı.
Sivasspor maçında görev alamayan ve sonrasında gerçekleştirilen PCR testi negatif çıkan Miguel Lopes, sarı kırmızılı takımla birlikte çalışmalara başladı.
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