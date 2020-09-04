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Lennon antrenmana çıktı
HES KABLO KAYSERİSPOR'UN SON TRANSFERİ AARON LENNON ANTRENMANLARA BAŞLADI.
KAYSERİ 04.09.2020, 15:26
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Hes Kablo Kayserispor’un son transferi Aaron Lennon antrenmanlara başladı.
Süper Lig 2020-2021 sezonunda Hes Kablo Kayserispor forması giyecek olan İngiliz futbolcu Aaron Lennon antrenmanlara başladı. Önümüzdeki hafta start alacak lig maçlarında sarı kırmızılı takım adına ter dökecek olan 33 yaşındaki futbolcu, biran önce form tutup yeni takımına adapte olmak için ekstra çalışmalara başladı.
Aaron Lennon, "Türkiye ve Kayserispor benim için yeni bir macera olacak. Kayserispor’da oynayacağım için heyecanlıyım. Önemli bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Önemli görevim var. Hem takım adına hem kendim için çok çalışıp başarılı olmak zorundayım" dedi.
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