Kütüphaneler sıkı Covid-19 tedbirleri ile okuyuculara hizmet veriyor
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ KÜTÜPHANELER, SIKI COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR. ATEŞ KONTROLÜ, DEZENFEKTAN, KİTAP STERİLİZASYON UYGULAMALARININ YAPILDIĞI KÜTÜPHANELERDE SOSYAL MESAFE KURALI DA SIKI SIKIYA UYGULANARAK 4 METREKAREYE 1 OKUYUCU GELECEK ŞEKİLDE HİZMET VERİLİYOR.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphaneler, sıkı Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmet vermeye devam ediyor. Ateş kontrolü, dezenfektan, kitap sterilizasyon uygulamalarının yapıldığı kütüphanelerde sosyal mesafe kuralı da sıkı sıkıya uygulanarak 4 metrekareye 1 okuyucu gelecek şekilde hizmet veriliyor.
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de salgınla mücadele kapsamında dezenfeksiyon işlemlerine ve denetimlerine devam ederken, geleceğin aynası olarak gördüğü gençlerin eğitimi için özel önem verdiği kütüphanelerinde sıkı Covid-19 tedbirleri uyguluyor. Buna göre Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Merkez Halk Kütüphanesi, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi’nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kişi kapasiteleri yeniden düzenledi. Her 4 metrekareye 1 okuyucu gelecek şekilde kütüphaneler hizmet veriyor. Öğrenciler ateş kontrolü ile içeri alınıyor ve kütüphanelerin girişinde ve muhtelif yerlerinde dezenfektanlar bulunuyor. Ayrıca kütüphanelerin içerisinde bütün alanlarda sosyal mesafe kuralları uygulanarak tedbirlere azami hassasiyet gösteriliyor. Büyükşehir Belediyesi gençlerin kütüphanelerde daha güvenli ve daha hijyenik vakit geçirmeleri için hem kütüphanelerin içerisine dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor hem de tüm kitaplar kitap strelizasyon cihazı ile dezenfekte ediliyor.
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphaneler 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25