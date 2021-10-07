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Kütüphaneden kitap alana mama hediye

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi’nden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye ederek, duyarlı bir davranışa imza attı.

KAYSERİ 07.10.2021, 10:56
Kütüphaneden kitap alana mama hediye

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi’nden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye ederek, duyarlı bir davranışa imza attı.

Büyükşehir Belediyesi toplumun her kesimine örnek olan etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi’nden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla hayvan sevgisi ve doğaya saygı konularında bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliklerine devam ederken, düzenlenen bu etkinlikte her zaman olduğu gibi minik dostların yanında yer aldı. Kedi ve köpek mamalarını dilsiz canları beslemeleri için kitap alan herkese dağıtarak, hayvanseverleri de yalnız bırakmadı.

Hem kitap hem de hayvan seven gençler ise bu duyarlı davranıştan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

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