“Kutlu Dağ Erciyes” Kitabı tanıtıldı

Melikgazi Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında Yazar Halit Erkiletlioğlu ile birlikte hazırlayıp bastırdığı ‘Kutlu Dağ Erciyes’ kitabının tanıtımını gerçekleştirdi.

Programın Yazar Halit Erkiletlioğlu ile Tarihçi Mehmet Çayırdağ’ın söyleşi ile daha da renklendiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri’nin değerlerini geleceğe aktarmaya devam ediyor. Halit Erkiletlioğlu Ağabey ile hazırladığımız bu güzel kitabın tanıtımını yaptık. Ardından Halit Erkiletlioğlu ile Tarihçi Mehmet Çayırdağ’ın söyleşisini dinledik. Kayseri’nin kültür varlıklarını yaşatmak, değerlerini geleceğe taşımak için Halit Erkiletlioğlu, Mehmet Çayırdağ Abimiz ve Prof. Dr. Osman Özsoy ile ‘Melikgazi Tarih ve Kültür Platformu’nu hayata geçiriyoruz. Tarihi kültür varlıklarını tespit etmek, onları tanıtmak, ayağa kalkmasını sağlamak, aynı zamanda da tarihe damgasını vurmuş atalarımızı en iyi şekilde kitaplaştırmak, arşivlerini oluşturmak ve vatandaşlarımıza aktarmak için güzel çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Bu kapsamda verdikleri destekler için teşekkür ederim. Halit Erkiletlioğlu Ağabeyimize hazırladığı bu güzel kitaptan dolayı teşekkür ederim. Erciyes en yakışıklı dağlardan bir tanesi. Kültür çalışmalarımız yeni programlarla devam edecek. Başta yazarımız Halit Erkiletlioğlu olmak üzere bu güzel projede emeği geçen herkese ve programımıza katılan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.