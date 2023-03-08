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Kuşak terfi sınavı nefes kesti
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği karate kursundaki sporcular kuşak terfi sınavına katıldı.
KAYSERİ 08.03.2023, 11:28
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği karate kursundaki sporcular kuşak terfi sınavına katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Karate kursu büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Fatih Güneş nezaretinde çalışan sporcular bir üst kuşağa geçebilmek için terfi sınavında ter döktü.
Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen kuşak sınavı büyük ilgi görürken, sporcuların gösterileri büyük beğeni topladı.