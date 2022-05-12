Kuş grubu araçlara denetim

Kayseri’de polis ekipleri tarafından kuş gurubu otomobillere ve motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 10 araca 23 bin 647 TL para cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Motosikletli Timler Amirliği, Melikgazi/Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak olarak oto ve motosiklet hırsızlığının önlenmesi ve asayiş yönünden uygunsuzlukların engellenmesi için denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde toplam 30 motosikletin, 95 aracın ve 134 şahsın sorgusu yapıldı. Sorgulama çalışmalarında 1 adet çalıntı motosiklet bulunurken, 4 adet araç trafikten men edilerek trafik yönünden 10 araca da 23 bin 647 TL cezai işlem uygulandı.