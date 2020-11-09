Kuş ailesinin acı günü

Kayseri’de spor camiasının yakından tanıdığı, Kayseri Kafkasspor Kulüp Başkanı Ömer Kuş ve Antrenör Adnan Kuş’un babası, Kocasinan Şimşekspor’un Genel Koordinatörü Fehmi Kuş’un ağabeyi Refik Kuş, hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybeden ve Kayseri’de spor camiasının yakından tanıdığı Kayseri Kafkasspor Kulüp Başkanı Ömer Kuş ile Antrenör Adnan kuş’un babası, Kocasinan Şimşekspor Genel Koordinatörü ve Kayserispor Eski Teknik Direktörü Fehmi Kuş’un ağabeyi Refik Kuş için Hulusi Akar Cami’nde cenaze namazı kılındı.

Pandemi kurallarına uygun şekilde kullanılan cenaze namazının ardından Refik Kuş, Asri Mezarlık 1. Kapı’da bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.