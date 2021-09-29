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Kurum deposundan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir kurumun deposundan yaklaşık 60 bin TL’lik malzeme çaldığı belirlenen şahıs yakalandı.

KAYSERİ 29.09.2021, 16:12
Kurum deposundan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir kurumun deposundan yaklaşık 60 bin TL’lik malzeme çaldığı belirlenen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir kurumun deposundan kombi, petek, televizyon gibi yaklaşık 60 bin TL’lik malzeme çalışması olayıyla ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin U.A. ((27) olduğu tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheli U.A. yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan araştırmalarda U.A.’nın ’hırsızlık’ suçundan aranması bulunduğu da belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.A., adliyeye sevk edildi.

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