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Kuru pasta kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, kuru pasta kutusu içerisine zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ 03.08.2022, 16:47
Kuru pasta kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, kuru pasta kutusu içerisine zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise kuru pasta kutusu içerisine paketler halinde zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürüldü.

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