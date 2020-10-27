Küresel İş Birliği Girişimi GSI’dan Uluslararası Panel
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ’NİN (AGÜ) DE ORTAĞI OLDUĞU KÜRESEL BİR İŞ BİRLİĞİ GİRİŞİMİ OLAN VE MERKEZİ ALMANYA’DA BULUNAN GLOBAL SOLUTİONS INİTİATİVE (GSI-KÜRESEL ÇÖZÜMLER GİRİŞİMİ), “ÇOK TARAFLILIĞIN GELECEĞİNE DAİR GENÇ SESLER” KONULU ULUSLARARASI PANEL DÜZENLEDİ. PANELE AGÜ’YÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MEZUNU HATİCE ZEHRA DOĞRU TEMSİL ETTİ VE PANELİN ORGANİZASYONUNDA DA GÖREV ALDI.
Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) de ortağı olduğu küresel bir iş birliği girişimi olan ve merkezi Almanya’da bulunan Global Solutions Initiative (GSI-Küresel Çözümler Girişimi), “Çok Taraflılığın Geleceğine Dair Genç Sesler” konulu uluslararası panel düzenledi. Panele AGÜ’yü Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu Hatice Zehra Doğru temsil etti ve panelin organizasyonunda da görev aldı.
Panelde, hem Birleşmiş Milletler’in 75. yılı kutlandı hem de gençlerin çok taraflılık konusunda görüşleri alındı. GSI’ın yanısıra BM, Alman Dışişleri Bakanlığı ve 1014 adlı STK’nın partneri olduğu “Çok Taraflılığın Geleceğine Dair Genç Sesler” adlı panel küresel Covid-19 salgını nedeniyle online olarak düzenlendi ve https://www.1014.nyc/young-voices linkinden canlı olarak yayınlandı. Panele, BM, UNESCO, UNICEF, Alman Dışişleri Bakanlığı ve çeşitli ülkelerin sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılarak konuşmalar gerçekleştirdi.
Panelde, çok taraflılığın geçmişi, bugünü ve geleceği, iklim değişikliğiyle mücadelede çok taraflılık, daha fazla barış ve güvenlik için çok taraflılık, çok taraflılığa katılımın artırılması gibi konulara değinildi. Ayrıca çok taraflılığa katılımı artırmak konusunda fikir alma amacıyla hazırlanan bir anketin sonuçları da panelde paylaşıldı. Panelde hem AGÜ’yü temsil eden hem de organizasyon ekibi içinde yer alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu Hatice Zehra Doğru’nun da içinde yer aldığı ekip tarafından panel ve anket sonuçlarıyla ilgili bir rapor da hazırlanacak ve Almanya Dışişleri Bakanlığına verilecek.
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