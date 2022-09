KUMSmall’dan ‘yağmur akıntısı’ açıklaması

Kayseri’de sağanak yağıştan dolayı çatısında akma meydana gelen KUMSmall AVM’nin yönetimi, “Mağazalarda oluşan hasarların tazmini için elimizden geleni yapacağız” dedi.

KUMSmall AVM yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Çok değerli üyelerimiz ve iş ortaklarımız, öncelikle dünkü yağış nedeniyle akıntı olan tüm mağazalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ve samimi üzüntülerimizi iletiyoruz. Hiçbir gerekçenin ardına sığınmadan da sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Hepimizin malumu olduğu üzere AVM çatısında açıldığı günden bu yana sürekli olarak akıntı sorunları devam ederek gelmektedir. Göreve geldikten kısa süre sonra gerek dolu gerekse aşırı yağışlar sonucu meydana gelen akıntılar esnasında çatıya çıkarak sorunların hepsini yerinde görerek tespit ettik. Haziran ayında acil toplantı talebinde bulunduk. Ankara’da TOKİ yetkilileri, müteahhit, taşeron firma, müşavir (inşaatı denetleyen yetkili firma) ve AVM yönetimi olarak bir araya gelerek oldukça gergin geçen bir ortamda çatıda akıntıya sebebiyet veren sorunları ileterek, en acil şekilde bunların giderilmesini talep ettik. TOKİ bir heyet oluşturarak ertesi hafta AVM çatısında iletmiş olduğumuz sorunları tüm taraflar ile birlikte yerinde inceleyerek, çatının mühendislik çözümünü yapan İsviçre firması Geberit’e tekrar çalıştırma yaptırarak nihai çözüme gidilmiştir. Yekpare 122 bin metrekare çatının ne demek olduğunu bir düşünün lütfen. Temmuz ayı sonunda tadilat projesi netleşerek, özellikle iç kısımdaki mağazaların dış rögara olan 150 metreye varan uzaklıkları nedeni ile mevcut sifonik sisteme ek süzgeç konulması, dış koridordaki mağazalara ilave taşkan yapılması, özellikle iç kısımdaki mal kabul bölgesi etrafındaki mağazalar için ise daha farklı çözümlerin yapılması için harekete geçilmiştir. Dış kısımdaki mağazaların tamamı ülkemizde üretilen malzemelerle yapılacak olması nedeni ile dıştaki tüm mağazalara ilave taşkanlar ivedi şekilde bitirilmiş olup, sadece dış cepheye çıkarılmış olan olukların yere uzatılması işlemi kalmıştır. Bu bölümde birkaç mağazada işçilik nedeni kaçak oluşumu dışında hiçbir sorun yaşanmamıştır. İç koridorda kullanılacak sifonik sistem malzeme yurt dışından ağustos ayı sonuna ancak gelmiş ve çalışmalara başlanılmış olmasına rağmen çalışmalar bitmeden maalesef yağış olmuş ve hepimizi üzen görüntüler tekrar cereyan etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Çatıdaki tadilat bitmeden yağışların gelmesinden dolayı oluşan hasarın giderilmesi için gerekenin yapılacağı belirtilen açıklamada, “Yapılan çalışmalara ait bir kısım fotoğrafları bilgilerinize sunuyoruz. Amacımız kimseyi suçlamak değildir ancak 20 ay boyunca çatıda çözüm adına yapılamayan çalışmayı bizler kısa süre içinde yaparak çözüm ürettik ve tadilat başlattık. Bir yağış daha olmadan çalışmaların bitmesi için çok büyük çaba ve emek sarf ettik ama maalesef yetişmedi, bunun için de sizlerden özür diliyoruz. Ürün zararı ve mağaza hasarların tazmini için elimizden ne geliyorsa yapacağımızı, her zaman sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Tüm bu sorunlara çözüm üretmek, AVM’mizin bölgede perakende, yurt içi ve yurt dışında toptan olarak tanıtarak sizlerin ve şehrimizin mobilya ticaretini zirveye taşımak üzere bilerek ve isteyerek göreve talip olduk. Sizler de teveccüh göstererek bizlere görev tevdi ettiniz. Çok değerli üyelerimiz, iş ortaklarımız görev ve sorumluluklarımızın hamdolsun bilincindeyiz, sizlerin farkında olmadığı ve hiç tahmin bile edemeyeceğiniz problemleri tüm engelleme çabalarına çözdük ve çözmeye devam ediyoruz. Sizlerin ekmeğini yiyen ancak AAM ve kooperatife zarar verenleri de sizlere tek tek açıklayacağız. Takdir edersiniz ki elimizde sihirli değnek yok ve ekonomik şartlar ortada. Gecen süre içerisinde ciddi hazırlıklar yaptık tramvay hattının da devreye girmesi ile inşallah bunların meyvelerini kısa süre içerisinde toplamaya başlayacağız. Sizleri yapacağımız faaliyetlerde bilgilendirecek görüş ve önerilerinize başvurarak gerekli istişareler yaparak yolumuza devam edeceğiz. Edep ve adap sınırları içerisindeki her türlü eleştiriye açığız. Ancak son bir kaç hafta içerisinde AVM içinde oluşturulan tıpkı seçimler öncesindeki dedikodu ve iftiraları asla ve asla kabul etmiyoruz. Oluşturulan sohbet gruplarında olayların perde arkasını bilmeden atıp tutan ve aklı hala seçimlerde kalmış, AVM’mize verdiği zararları göremeyen ve özelikle de ne üye olan ne de AVM ile yetkisi olmayan provokatörleri de siz değerli üyelerimizin takdirine bırakıyoruz. AVM’ye kesinlikle fayda getirmeyecek, imajına zarar veren ve değerini düşüren bu tür çalışmaların lütfen içinde olmayın. Elinde bir belgesi ispatı olmayan söylemlere lütfen itibar etmeyiniz. Biz buradayız ve vermiş olduğunuz emanete en iyi şekilde ve hakkıyla sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz. Bu yapıların gerçek sahipleri olan siz değerli üyelerimizin her şeyi bilmek en doğal hakkı ama bu üslup ve yöntemleri asla kabul etmeyiz. Önümüzdeki günlerde AVM ve kooperatifle ilgili bir çok bilgiyi sizlerle paylaşmaya başlayacağız ve cevapsız hiç bir soru bırakmayacağız. Başkanımız kooperatif ve AVM’mizin işleri nedeni ile dün Ankara da bugün ise İstanbul’dadır. Bugün kalkınma bankasında çok önemli bir toplantıya katılacaktır. Üyelerimizle yapılacak hiç bir toplantıdan çekinmeyiz ancak yönetimin bilgisi dışında, başkanımızın olmadığı bir toplantıyı doğru bulmuyoruz. Böyle bir toplantının da ne kooperatifimize, ne AVM’mize ne de üyelerimize bir yararı asla olmayacaktır. Haftaya bu toplantının yapılması zaten planlanmıştır. Çok değerli üyelerimiz bu eserler sizlerin kooperatife olan güvenerek üye olarak güç vermeniz ve bu güne kadar gelmiş birçok değerli yöneticinin sorumluluk alması emek ve çabası ile bu aşamaya gelmiştir. Ülkemizi bırakın dünya da örneği nadir görülecek bu projelerin başarısında bir yönetim kültürü vardır. Yapılacak işlerin öncesi ve sonrası, getireceği fayda ve zararlar düşünülerek hareket edilmekte ve kararlar alınmaktadır. Başarı bir kişinin olamayacağı gibi, bu devasa projeler içinde çıkan sorunlarda da sadece bir kişinin hedef alınması olayın çözüm için, AVM çıkarları için olmadığı çok açık ve net bir şekilde ortadadır. Başta rahmetli başkanımız olmak üzere bu projelere emek veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Selam ve saygılarımızla” ifadeleri kullanıldı.