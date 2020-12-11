banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti
Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti

KUMSmall’da son 23 mobilya mağazası için 22 Aralık’ta online ihale yapılacak

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük Karma AVM’si olan KUMSmall’da son 23 mobilya mağazası 22 Aralık’ta online olarak ihale usulü satışa çıkarılacak. Mağazaların yanında 1 Benzin istasyonu ve bir tane de köşe başı işyerinin ihalesine dünya üzerinden isteyen herkes katılabilecek. İhale ile ilgili bilgiler veren KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Doğan, “Satışlarımızın en büyük avantajı KDV’den muaf olunması” dedi.

KAYSERİ 11.12.2020, 14:14
KUMSmall’da son 23 mobilya mağazası için 22 Aralık’ta online ihale yapılacak

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük Karma AVM’si olan KUMSmall’da son 23 mobilya mağazası 22 Aralık’ta online olarak ihale usulü satışa çıkarılacak. Mağazaların yanında 1 Benzin istasyonu ve bir tane de köşe başı işyerinin ihalesine dünya üzerinden isteyen herkes katılabilecek. İhale ile ilgili bilgiler veren KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Doğan, “Satışlarımızın en büyük avantajı KDV’den muaf olunması” dedi.

KUMSSmall AVM’nin Türkiye’deki en büyük fuar merkezinden 3 kat daha büyük olduğunu söyleyen Celal Doğan, “KUMSmall, Kayseri’de bir alışveriş merkezimiz. Türkiye ve Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezi sloganıyla devam ediyor. Bu alışveriş merkezinin sloganı büyük olduğu için kendisi de 302 bin metrekare alandan oluşuyor. İçerisinde toplam 400 tane mağazası olan bir alışveriş merkezi. Alışveriş merkezimizin içerisinde bulunan 400 tane mağazanın yaklaşık 200 tanesi mobilya mağazası, geriye kalan yaklaşık 200 tane mağazamızda giyim ve yeme- içme yerleri ile toplam 400 tane mağazamız var. Alışveriş merkezimizin toplam kapalı alanı 180 bin metrekare yani 180 bin metre kare kapalı alan, Türkiye’de ki en büyük fuar merkezinin 3 katı büyüklüğünde bir alana tekamül etmektedir. KUMSmall alışveriş merkezi, lokasyon olarak Kayseri’nin kuzeyinde yer almakta. Alışveriş merkezimizin içerisinde ağırlıklı olarak mobilya mağazası bulunmaktadır. Türkiye’nin en ünlü mobilya markalarının hepsini bir arada görebileceğiniz 365 gün fuar merkezi gibi bir merkez haline getirmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi tamamladığımız taktirde, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezi pozisyonuna geçmiş olacağız. KUMSmall vatandaşın imalat fiyatlarına ve daha cazip fiyatlarda mobilya alabilecekleri bir alışveriş merkezi, kıyafet bölümünde ise tanınmış birçok kıyafet firmasının Outlet olarak mağazası bulunmaktadır” dedi.

Celal Doğan, 22 Aralık tarihinde yapılacak ihalenin kaçırılmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“KUMSmall alışveriş merkezinde 22 Aralık’ta saat 11.00’da TOKİ Emlak güvencesi ile 23 tane mobilya mağazası, dışarda bulun bir köşe başında bulunan dükkan ve alışveriş merkezimizin hemen yanı başından bulunan bir benzin istasyonumuz mevcut bu bölgeler ihale usulü ile satışa çıkmış olacak. İhaleye herkes katılabilecek. İhalenin belirli şartnameleri var. İhalede yüzde 10 peşinatla, 120 ay vade ile bu bölgeler satışa çıkacak. İnternet üzerinde form doldurarak katılabilirler. Satışlarımızda KDV’den muaf olacak. Yani hem KDV’den muafsınız, hem yüzde 10 peşinat ile 120 ay vadede ödenmesi işi güzelleştiren unsur bunlar oluyor. Fiyat bakımından çok cazip fiyatlar ile satılmış olacak. Burası bir ticaret merkezi şekli ile işleyeceği için Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezinde bir yer almak çok önemli ve sınırlı sayıda 23 tane dükkanımız var kaçırmamalarını tavsiye ediyorum.”
banner427
Yorumlar (0)
banner422
15°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Karagümrük 11 17
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. Southampton 11 20
6. M. United 10 19
7. Man City 10 18
8. West Ham 11 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Celta de Vigo 12 13
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8