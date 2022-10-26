Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma alış veriş merkezi KUMSmall’da Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlenecek.

28 Ekim Cuma günü saat 19.00’da gerçekleşecek olan Cumhuriyet Bayramı Konseri’nde sevilen sanatçılar Oktay Ertuğrul ve Umut Akyürek vatandaşlara şarkılarını seslendirecek. Konsere katılımlar ise ücretsiz olacak.