KUMSmall AVM’den 125 bin kişilik rekor Sefo Konseri

KUMSmall AVM’nin düzenlediği Yaz Konserleri dün akşam SEFO Konseriyle start verdi. 125 bin kişinin katılımıyla rekor seviyede geçen konserde Sefo, en sevilen şarkılarını Kayseri ve çevre illerden gelen hayranları için KUMSmall AVM Açık hava sahnesinde seslendirdi.

Türkiye’nin en çok sevilen sanatçılarından Sefo’yu dinleyebilmek için hayranları konser alanını saatler öncesinden doldurmaya başladı. DJ performansıyla başlayan gece Sefo’nun en sevilen şarkılarını seslendirmesiyle devam etti. Yaptığı her şarkı ile liste başı olan ve şarkıları ezbere bilinen Seof konserinde, ‘Bilmem mi’, ‘isabelle’, ‘Tutsak’, ‘Bonita’ gibi çok sevilen şarkılarını seslendirdi. Kayserinin en kalabalık katılımlı konserlerinden birisine imza atılan gecede Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Başkanı Ercan Sarıkaya ve KUMSmall AVM Yönetim firması, GLA Yönetim’in Genel Müdürü Tahir Çelik sanatçı Sefo’ya sahnede çiçek vererek tebrik etti.

Konserler devam edecek

Herkesin heyecanla beklediği ve Sefo konseriyle muhteşem bir başlangıç yapan ‘KUMSmall AVM Yaz Konserleri’ 20 Ağustos’ta Mustafa Ceceli, 27 Ağustos’ta Can Koç, 03 Eylül’de Gökçe, 10 Eylül’de Yaşlı Amca konserleriyle devam edecek. Kayseri bu yaz müzik ve eğlenceye KUMSmall AVM de doyacak. ’Dünyanın Mobilyası Yaşamın Merkezi’ sloganıyla Kayseri’den Dünyaya Açılan KUMSmall AVM’de tüm konserler halka açık ve ücretsiz düzenlenecek.