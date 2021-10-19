Kumar oynayan 22 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda dernek veya iş yerlerinde kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Ahlak Büro Amirliği ekiplerince il genelinde faaliyet gösteren dernekler ve batakhaneler üzerinde kumar uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda İstasyon Caddesi’nde bulunan bir dernekte 5 kişinin 230 TL para, 53 adet yeşil pul ve 104 oyun kağıdıyla kumar oynadıkları tespit edildi. Yine ekiplerce; Gülük Mahallesinde bulunan bir okey salonunda 4 kişinin 270 TL para ve 104 oyun kağıdıyla kumar oynadıkları belirlendi. Ayrıca Sahabiye Mahallesindeki ruhsatsız bir iş yerine de operasyon düzenleyen polis ekipleri, 13 kişinin 200 TL para ve 16 adet kırmızı pul, 104 oyun kağıdıyla kumar oynadıklarını tespit etti. Ele geçen malzemelere el konulurken, şahıslara işlem yapıldığı öğrenildi.