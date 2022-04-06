Kumar oynayan 16 kişiye 29 bin TL para cezası

Kayseri’de polisi tarafından düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 16 kişiye 29 bin 104 TL para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kumar oynatılan işletmelere karşı çalışma başlattı. Gevhernesibe Mahallesi’ndeki ruhsatsız bir işletmeye ve Mimarsinan Mahallesi’nde bir oyun salonuna operasyon düzenleyen ekipler, 16 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şahıslara toplamda 29 bin 104 TL para cezası kesilirken 70 TL, oyun kartları ve pullara da el konuldu.

İşletme sahipleri hakkında da adli işlem yapıldı.