Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı

Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonu’nda başladı.

2021-2022 Sezonu Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Müsabakalarına; Melikgazi İzzet Öksüzkaya Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü, Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü ve Dört Mevsim Gençlik Spor Kulübü takımları katıldı. Kulüplü Küçük Erkekler Müsabakaları neticesinde birinciliği elde edecek kulüp, 10-16 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanacak olan Kulüplü Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali ihsan Kabakcı, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.