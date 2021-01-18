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Kulaçlar milli takım seçme ve TOHM baraj müsabakaları için atıldı
Milli Takım Yıldız-Genç Açık Yaş ve TOHM Baraj Geçme Yüzme Müsabakaları tamamlandı.
KAYSERİ 18.01.2021, 09:29
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Milli Takım Yıldız-Genç Açık Yaş ve TOHM Baraj Geçme Yüzme Müsabakaları tamamlandı.16-17 Ocak 2021 tarihlerinde İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen müsabakalara Kayseri ve Nevşehir’den toplamda 150 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yakından takip etti.
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|18
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|18
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|18
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|18
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|18
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|33
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|17
|31
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|17
|30
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|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
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|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
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|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
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|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
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