Kulaçlar milli takım seçme ve TOHM baraj müsabakaları için atıldı

Milli Takım Yıldız-Genç Açık Yaş ve TOHM Baraj Geçme Yüzme Müsabakaları tamamlandı.

16-17 Ocak 2021 tarihlerinde İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen müsabakalara Kayseri ve Nevşehir’den toplamda 150 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yakından takip etti.