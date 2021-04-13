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Küçükler Atletizm festivali tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 6. Küçükler Atletizm Festivali sona erdi.

KAYSERİ 13.04.2021, 10:54
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Küçükler Atletizm festivali tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 6. Küçükler Atletizm Festivali sona erdi.

Kadın ve erkek takımları, 60 Metre, Uzun atlama, fırlatma topu, 1000 metre, yüksek atlama, 800 metre ve 5x80 metre kategorilerinde mücadele ettiler. 4 kadın, 4 erkek takım olmak üzere 8 takımın mücadele ettiği U-14 İl Seçmesinde dereceye giren sporcular İstanbul’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Atletizm festivalinde dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, İstanbul’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diledi.
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