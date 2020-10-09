Küçükbaş hayvanları alıp kaçan şahıslar yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; 24 adet küçükbaş hayvan alarak paralarını ödemeden kaçan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı İlçesi, Kocahacılı Mahallesinde R.D. ve E.D., tanımadıkları 3 kişiye 24 küçükbaş hayvanı sattıklarını ve paralarını alamadan şahısların araç ile kaçtıklarını söyleyerek durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheliler; E.Y., A.Ş. ve İ.Y. Adana’nın Kozan İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin satmış oldukları küçükbaş hayvanlar ise Osmaniye’nin Sumbas İlçesinde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y., A.Ş. ve İ.Y. jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.