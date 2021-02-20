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KTO’dan finansçı olmayanlar için ‘Finans Eğitimi’

Kayseri Ticaret Odası (KTO) eğitim faaliyetleri kapsamında Stratejik Yönetim Danışmanı ve Ekonomist Erkin Şahinöz’ün katılımı ile zoom üzerinden “Finansçı olmayanlar için Finans Eğitimi” gerçekleştirildi.

KAYSERİ 20.02.2021, 18:14
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KTO’dan finansçı olmayanlar için ‘Finans Eğitimi’

Kayseri Ticaret Odası (KTO) eğitim faaliyetleri kapsamında Stratejik Yönetim Danışmanı ve Ekonomist Erkin Şahinöz’ün katılımı ile zoom üzerinden “Finansçı olmayanlar için Finans Eğitimi” gerçekleştirildi.

KTO’da eğitim toplantıları sürüyor. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Latif Başkal ve Şevket Uyar’ın moderatörlüğünde 2021 yılının ilk eğitim toplantısı zoom üzerinden gerçekleştirildi. Katılımın yüksek olduğu toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, “Bu tür programı hazırlarken birçok faktörü göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz. Gerek içinde yaşadığımız süreç, gerekse üyelerimizden gelen talepleri ve ihtiyaçları değerlendiriyoruz. Birçok kişiyi ilgilendiren konuyu seçmemiz önceliğimizdir. Tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de 1 yıldır devam eden Koronavirüs salgınında işletmelerimiz için çok önemli olan insan ve para kaynağının etkin yönetilmesi, firmalarımızın kaynaklarını etkin kullanması, doğru bildikleri yanlışları düzeltmesi, sürdürebilir bir ticaret için iyi bir finans yönetiminin işletmelerimize artı ve uzun vadede sağlayacağı kolaylıklar için böyle bir eğitim toplantısı düzenledik. Pandemi bize kaynaklarımızı ne kadar etkin kullanmamız gerektiğini gösterdi. Türkiye’deki işletmelerimizin çoğunluğu KOBİ üzerine kurulu. Finans terimi farklı algılanabiliyor. Gerekli önem gösterilmeyebiliyor. Artık Dijital pazarlama dönemine girdik. KOBİ’lerin finansı etkin kullanabilmeleri çok önemli bir hale geldi. Pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı hizmet sektörümüz yaşadı. Yaz döneminde otellerimiz doluydu, kış mevsiminde ise lokal da olsa turizmde bir canlılık var ama hizmet sektörü kafeler, restoranlar, okullar, dershaneler, düğün salonları sıkını yaşıyor. Bu sektörlerimiz ciddi istihdam sağlayan, nakit paranın döndüğü sektörlerimiz. 7 - 8 aydır bu sektörlerimizde ciddi sıkıntılar var. Bizde Kayseri’nin en büyük meslek örgütü olarak bu süreçte finansı daha iyi nasıl anlatabiliriz, doğru bilinen yanlışları nasıl düzeltebiliriz, orta ve uzun vadede bize bu işler ne kazandırır, ilerisi için ne gibi avantajlar sağlar diye böyle bir konu seçtik. Eğitim faaliyetlerimiz devam edecek“ diye konuştu.

Stratejik Yönetim Danışmanı ve Ekonomist Erkin Şahinöz de sözlerine “Hayata yalın bakmayı önemsiyorum” diyerek başladı. 2021 - 2022 yılının dünyanın en hızlı büyüdüğü yıl olacağını belirten Şahinöz, katılımcıları bilanço ve finansal tablolar nasıl okunur, nasıl yorumlanır, nasıl yönetilmeli şeklinde ayrım yapılması gerektiğini söyledi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Sakıp Sabancı’nın 49 öğüdünden “Bir şeyin her şeyini, her şeyin bir şeyini bilin” örneğini veren Şahinöz, “İşte bu ‘T’ harfidir. Çünkü bugün, Sakıp Ağa’nın 49 öğüdünde bilmem kaç yıl önce söylediği sözü Dünya ‘T’ model bilgelik diye uygulamaya aldı. Şirket çalışanlarına insan kaynaklarını topluyor finans dersi veriyor. Satın almacıları topluyor, finans dersi veriyor. Mühendisleri topluyor, nasıl makine ile iletişim kurulur dersi veriyor. Bizde ‘T’ model bilgeliğe doğru gidiyoruz“ dedi.

Korona virüs salgınının yayılma hızında azalma olduğunu istatistiklerle anlatan Erkin Şahinöz, “İş insanı olarak bugünü anlamamız lazım. Bizim gibi gelişen ülkeler için ihracat yapacağımız ülke endekslerine bakmamız gerekir. Yapmamız gereken ilk ayın 1’nde PMI Endeksine bakmak. Ticaret yapan kişiler mutlaka bakmalıdır. Dünya büyüyor. Türkiye’de ekonomik aktivite büyüyor. Zemin büyüyor. Sınırlamalar kalktığında bütün vücudumuzla dalmamız gerekiyor” diye konuştu.

Yatırım yapacaklara tavsiyelerde bulunan Şahinöz, “Bilmediğiniz şeye yatırım yapmayın. Mutlaka yatırım yapmadan önce eğitim alın. Kripto paraya uzak kalmamak lazım. Bitcoin dijital dünyanın altını” ifadelerini kullandı.

Risksiz yatırım aracının devlet tahvili olduğunu söyleyen Erkin Şahinöz, “Para ürkünce altına gidiyor, devletin çıkardığı tahvile gidiyor. Paranız için en güvenli yer bankalardır. Ülkemizde para hareketini bankalar kontrol ediyor. Türkiye’nin finansman tarafını düzeltmesi gerekiyor. Kayseri gibi iş zekası yüksek olan illerimiz bu gerçeği göz önünde bulundurması gerekiyor“ dedi.

Toplantıda KOBİ’lerin en büyük sorunun sosyal medya yönetimi olduğunu ifade eden Erkin Şahinöz, “Sosyal medya yönetimini öncelememiz lazım. Tasarlayan bir ülke, Tasarlayan bir ekonomi buraya geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Erkin Şahinöz, 3 saat süren eğitim toplantısında ekonomiye ilişkin merak edilen konular hakkında detaylı bilgiler aktararak katılımcıların sorularını da yanıtladı.
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