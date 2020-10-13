KTO’da Ulaşım A.Ş. çalışanlarına mesleki yeterlilik belgeleri Başkan Gülsoy tarafından verildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ’Mahir Eller Projesi’ kapsamında Kayseri’de Nitelikli İş Gücüne katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Sınavını başarıyla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. çalışanlarına belgelerini verdi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında yürütülen “Mahir Eller Projesi” kapsamında Kayseri’de düzenlenen sınavları başarıyla tamamlayarak “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanan Kayseri Ulaşım A.Ş. çalışanlarına belgeleri teslim edildi. Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) başkanlık makamında gerçekleşen törene KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu katıldı.

GÜLSOY : PROJEDE HEDEF 15 BİN BELGELENDİRME

Belge teslim töreninde konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması amacıyla projenin yürütüldüğünü belirterek, “Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavına Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’ den 178 kişi katılmış olup bunun 138 tanesi belgeyi almaya hak kazanmıştır. 40 kişinin sınav süreci devam etmektedir. Buradaki bizim hedefimiz Avrupa Birliğinin finanse ettiği Mahir Eller Projesi olarak Türkiye’deki nitelikli işgücünü artırmak ve ülke genelinde 15 bin kişiye kadar mesleki yeterlilik belgesi verebilmektir. Bu da Türkiye ekonomisine verilen bir destektir. Kayseri Ticaret Odası’nın koordinatörlüğünde projemiz devam ediyor. Bugüne kadar 423 kişi bu mesleki yeterlilik sınavına tabi tutuldu. Bunlardan 361 kişi bu belgeyi almaya hak kazandı. Ayrıca proje istihdam desteği kapsamında ULAŞIM A.Ş.’nin 5 personeline yönelik istihdam desteğini altı ay boyunca veriyoruz. Bu destek de yaklaşık olarak 80 bin liraya tekabül etmektedir. Mahir Eller Projesi Türkiye’de 12 şehirde yürütülüyor. Hedefimizde 15 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi vermektir. Bunun sloganı da ‘Mesleğini belgele, farkını ortaya koy” diyoruz. Bu belgeyle birlikte insanlarımız daha nitelikli olarak işlerine sahip çıkar ve daha güzel işler yaparlar. Kazananları tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

GÜNDOĞDU: BU BELGELERİ ALMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Mahir Eller Projesi kapsamında çok hızlı bir sürede Kayseri Ticaret Odası bize destek oldu. Biz ulaşım sektörü olarak eğitim tarafını sürekli yapıyoruz. İşbaşı eğitimleri ve diğer teknik eğitimler olsun. Çalışanlarımıza eğitimlerini veriyoruz. Fakat bağımsız bir denetçi tarafından sınavlara tabii tutulması ve bağımsız gözlemciler tarafından belge almaya hak kazanmış olmakta bizim için çok önemli.”

Proje çerçevesinde Kayseri’de kent içi raylı sistemler tren sürücüsü, trafik kontrolörü, katener bakım elemanı, sinyalizasyon bakım ve onarımı, demiryolu yol yapım, bakım ve onarımı, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımı ile raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımı gibi farklı meslek gruplarından ilk etapta 138 kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. Kayseri Ticaret Odası işbirliği ile UGETAM tarafından yapılan sınavlar sonucunda MYK belgesini alanlar için düzenlenen törende 13 katener bakım elemanı,1 sinyalizasyon bakım ve onarım elemanı,11 raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, 13 raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, 100 kent içi raylı sistemler tren sürücüsü olmak üzere 138 kişinin belgelerini, kendisi de raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımı alanında düzenlenen sınavını başarıyla tamamlayarak “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanan Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu teslim aldı.

Törende Başkan Gülsoy, Kent içi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü Kübra Yanık ile Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı Serdar Kunduz’a da belgelerini verdi.

Kayseri’de şu ana kadar 423 kişinin katıldığı mesleki yeterlilik sınavları sonucunda ulaşım, otomotiv, çelik kapı, makine sanayi ve mobilya sektörlerinde çalışan toplam 361 kişi mesleki yeterliliklerini sınavla kanıtlayarak, MYK belgesine hak kazandı.

İŞVEREN DE ÇALIŞAN DA KAZANIYOR

Kayseri, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa illerinde uygulanan Mahir Eller Projesi kapsamında yapılan mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları ile kişilerin mesleki bilgi beceri ve yetkinliklerini ortaya koyması sağlanıyor. Nitelikli işgücü ile işverenlerin bir araya getirilmesinin amaçlandığı projenin, istihdamı teşvik ederek, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor. İşverenlerin mesleğin gerektirdiği niteliklerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve becerileri tescillenmiş iş gücüne sahip olması da hedefler arasında yer alıyor.