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KTO’da otel, lokanta ve eğlence yerleri yetkililerine hijyen eğitimi

KAYSERİ TİCARET ODASI, 40. MESLEK KOMİTESİ OTEL , LOKANTA VE EĞLENCE YERLERİ VE BENZERİ HİZMET FİRMALARI ÜYELERİNE YÖNELİK HİJYEN EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ. EĞİTİMDE KONUŞAN BAŞKAN ÖMER GÜLSOY, PANDEMİDEN EN FAZLA ETKİLENEN MAALESEF HİZMET SEKTÖRÜMÜZ OLDU. BU DURUM, HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU. EĞER TOPYEKÛN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIRSAK YANİ MASKE, MESAFE VE HİJYEN TEDBİRLERİNDEN TAVİZ VERMEZSEK, BU SÜRECİ EN KISA SÜREDE ATLATACAĞIMIZA İNANIYORUM. AKSİ TAKDİRDE SÜRECİN UZAMASI SAĞLIK AÇISINDAN BÜYÜK TEHDİT OLDUĞU GİBİ, EKONOMİK BAĞLAMDA DA BİZE EK KÜLFET OLARAK GERİ DÖNÜYOR.” DEDİ.

KAYSERİ 25.08.2020, 14:51
KTO’da otel, lokanta ve eğlence yerleri yetkililerine hijyen eğitimi

Kayseri Ticaret Odası, 40. Meslek Komitesi Otel , Lokanta ve Eğlence Yerleri ve Benzeri Hizmet Firmaları üyelerine yönelik Hijyen eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde konuşan Başkan Ömer Gülsoy, Pandemiden en fazla etkilenen maalesef hizmet sektörümüz oldu. Bu durum, hepimizin ortak sorumluluğu. Eğer topyekûn gerekli tedbirleri alırsak yani maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinden taviz vermezsek, bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Aksi takdirde sürecin uzaması sağlık açısından büyük tehdit olduğu gibi, ekonomik bağlamda da bize ek külfet olarak geri dönüyor.” dedi.

Kayseri Ticaret Odası, 40. Meslek komitesi üyelerinden gelen talep üzerine hijyen eğitimi verildi. Eğitim Salonunda Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Esra Aydın tarafından verilen eğitime Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri yetkilileri ile yemekhane ve temizlik personeli katıldı.

Eğitim toplantısına konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, meslek komitelerinden gelen talepleri değerlendirerek çözüm aşamasında Yönetim Kurulu olarak canla, başla çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde Oda olarak yaptıkları çalışmalar hakkında toplantıya katılan üyelere bilgiler veren Başkan Gülsoy, “En son devletimizin verdiği destek ve teşviklerin yüzde 90’nda bizim çalışmalarımız var. Nefes, Cansuyu, KGF Kredileri ile Sokağa çıkma kısıtlamaların yaşandığı dönemlerde işletmelerimizin açılması, ihracat yapan sanayicilerimizin siparişlerini yetiştirmeleri noktasında alınan izinler Kayseri Ticaret Odamız tarafından verildi. Bu pandemiden etkilenmeyen hiçbir sektör yok. Bütün sektörler etkilendi. Ama en büyük etkilenen hizmet sektörüdür. Turizm amaçlı çalışan otellerimiz, restoranlarımız, kafelerimiz, lokantalarımız gibi 40’ncı Meslek Komitemizin bünyesinde bulunan işyerlerimiz daha çok etkilenmiştir. Bu meslek komitemiz turizm ve ülke açısından çok önemli bir sektörümüz. Milli gelirimizde ihracatımıza en büyük etkiyi Turizm sektörümüz sağlıyor. Maalesef istediğimiz canlılığı yakalayamadık. Bu ay yerli turizm açısından fena değiliz. İnşallah bu pandemiden kurtulmayı rabbim nasip etsin. “ diye konuştu.

Başkan Gülsoy, son zamanlarda Kayseri’de artan vaka sayılarına dikkat çekerek ,“Bu melanetinin kimde olduğunu bilemiyoruz, herkeste de olabilir. Bu durum, hepimizin ortak sorumluluğu. Eğer topyekûn gerekli tedbirleri alırsak yani maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinden taviz vermezsek, bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Aksi takdirde sürecin uzaması sağlık açısından büyük tehdit olduğu gibi, ekonomik bağlamda da bize ek külfet olarak geri dönüyor. Çarşıda denetlemelere çıkıyoruz halkımızın yüzde 90’ı maske ve mesafeye dikkat ediyor. Temizlik zaten bizim dinimizin kuralı. Biraz daha kurallara riayet etmemiz lazım. Önce kendimiz, sonra sevdiklerimiz için. Bana bir şey olmaz cesareti ve cahilliğini yapmamak lazım. Bu 3 kuralda mümkün olduğunca hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Çevremizdeki insanlarda birbirlerini doğru yönde telkin etmelidir. Maskesiz insanları yanımıza yaklaştırmadan uyararak “lütfen maskenizi takar mısınız” demeliyiz. Mesafemizi mutlaka korumamız gerekiyor. Bizler sıcak kanlı insanlarız. Tokalaşmak ve sarılmak isteriz. Çocuğumuza bile yeri geldiğinde sarılmadan, mesafeyi koruyarak uzaktan sevmemiz gerekiyor. İnşallah bundan kurtulacağız. İlerleyen zamanda yine çocuklarımızı ve sevdiklerimizle tokalaşır, bağrımıza basarız.” İfadelerini kullandı.

Eğitim toplantısında daha sonra Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Esra Aydın tarafından mevzuatlar, işyerlerinde riskler/bulaşma yolları, hijyen, enfeksiyon ve zehirlenmeler, COVİD-19 belirtileri, korunma yolları ve işyerlerinde uygulanması gereken tedbirler gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

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