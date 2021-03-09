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KTO’da, BOYTEKS A.Ş. çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgeleri Başkan Gülsoy tarafından verildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ’Mahir Eller Projesi’ kapsamında Kayseri’de Nitelikli İş Gücüne katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Sınavını başarıyla tamamlayan BOYTEKS A.Ş. çalışanlarına belgelerini verdi.

KAYSERİ 09.03.2021, 10:34
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KTO’da, BOYTEKS A.Ş. çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgeleri Başkan Gülsoy tarafından verildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ’Mahir Eller Projesi’ kapsamında Kayseri’de Nitelikli İş Gücüne katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Sınavını başarıyla tamamlayan BOYTEKS A.Ş. çalışanlarına belgelerini verdi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında odamız işbirliğinde yürütülen “Mahir Eller Projesi” kapsamında Kayseri’de düzenlenen sınavları başarıyla tamamlayarak “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanan BOYTEKS A.Ş. çalışanlarına belgeleri teslim edildi. Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) başkanlık makamında gerçekleşen törene KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve BOYTEKS A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Yıldız, İK Müdürü Turgay Kuvulmaz, İK Sorumlusu Serkan Lekesizcan ve çalışanları ile kursiyerler katıldı.

GÜLSOY : PROJEDE HEDEF 15 BİN BELGELENDİRME

Belge teslim töreninde konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması amacıyla projenin yürütüldüğünü belirterek, “Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavına BOYTEKS A.Ş.’ den 88 kişi katılmış olup bunun 84 tanesi belgeyi almaya hak kazanmıştır. Buradaki bizim hedefimiz Avrupa Birliğinin finanse ettiği Mahir Eller Projesi olarak Türkiye’deki nitelikli işgücünü artırmak ve 12 şehirde yürütülen bu projeyle birlikte ülke genelinde 15 bin kişiye kadar mesleki yeterlilik belgesi verebilmektir. Bu da Türkiye ekonomisine verilen bir destektir. Ayrıca proje istihdam desteği kapsamında BOYTEKS A.Ş.’nin 63 personeline yönelik istihdam desteğini beş ay boyunca veriyoruz. Kayseri Ticaret Odası’nın koordinatörlüğünde projemiz devam ediyor. Kayseri’de mesleki yeterlilik sınavları sonucunda tekstil, ulaşım, otomotiv, çelik kapı, makine sanayi ve mobilya sektörlerinde çalışan toplam 740 kişi mesleki yeterliliklerini sınavla kanıtlayarak, bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Hali hazırda 27 firma 323 çalışan bu kapsamda teşvik sistemimizden faydalanmaktadır. Bugüne kadar 935 kişi için mesleki yeterlilik sınavı organize ettik. Bunlardan 740 kişi bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Sloganımızda ‘Mesleğini belgele, farkını ortaya koy” diyoruz. Bu belgeyle birlikte insanlarımız daha nitelikli olarak işlerine sahip çıkar ve daha güzel işler yaparlar. Kazananları tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

BOYTEKS A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ YILDIZ : NİTELİKLİ PERSONEL BİZE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK

BOYTEKS A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Yıldız’da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

”88 arkadaşımız bu projeye katıldı. Özellikle Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Süreci kapsamında Mahir Eller Projesi bizim için farkındalık oluşturturdu. Nitelikli personelin oluşması ve bu personelin belgelendirmesi ciddi bir katkı sağlayacak. Bizde Kayseri Ticaret Odası’na bu projeyi yürüttüğünüz için teşekkür ediyoruz. Farklı branşlarda katılım sağlanacağını düşünüyoruz. Proje kapsamında makine bakımcısı, Çelik Kaynakcısı ve köprülü vinç operatörlüğü şeklinde katıldık. Diğer branşlarda da katılımımız devam edecek. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Başarılı bir dönemden sonra sertifika almaya hak kazandılar. Herkese hayırlı olsun.”

Kayseri Ticaret Odası işbirliği ile TOBB Meybem tarafından yapılan sınavlar sonucunda BOYTEKS A.Ş.’den 79 kişi Köprülü Vinç Operatörü, 3 kişi Çelik Kaynakçı ve 2 kişi Makine Bakımcı alanında düzenlenen sınavlarını başarıyla tamamlayarak, MYK belgelerini almaya hak kazandı. Başkanlık makamında düzenlenen törende Başkan Gülsoy, BOYTEKS A.Ş. personeli Mehmet Mert ve Nihat Kurtboğan ’a belgelerini verdi.

Kayseri’de mesleki yeterlilik sınavları sonucunda tekstil, ulaşım, otomotiv, çelik kapı, makine sanayi ve mobilya sektörlerinde çalışan toplam 740 kişi mesleki yeterliliklerini sınavla kanıtlayarak, MYK belgesine hak kazandı.

İŞVEREN DE ÇALIŞAN DA KAZANIYOR

Kayseri, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa illerinde uygulanan Mahir Eller Projesi kapsamında yapılan mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları ile kişilerin mesleki bilgi beceri ve yetkinliklerini ortaya koyması sağlanıyor. Nitelikli işgücü ile işverenlerin bir araya getirilmesinin amaçlandığı projenin, istihdamı teşvik ederek, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor. İşverenlerin mesleğin gerektirdiği niteliklerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve becerileri tescillenmiş iş gücüne sahip olması da hedefler arasında yer alıyor.
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