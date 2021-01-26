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KTO Ocak ayı meclis toplantısını yaptı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ocak ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, perakende ticareti ve hizmet sektörünün toparlanabilmesi için sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu. İş dünyası olarak erken seçim istemediklerini de belirten Başkan Gülsoy, “Erken seçim ekonominin içinde bulunduğu açmazı çözmez, bilakis daha da çözümsüz hale getirir. Seçimlerin süresinde veya süresine yakın bir tarihte yapılmasını, iktidar muhalefet hepimizin enerjisini sağlık ve ekonomik önceliklere vermesini bekliyoruz” dedi.

KAYSERİ 26.01.2021, 17:05
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KTO Ocak ayı meclis toplantısını yaptı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ocak ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, perakende ticareti ve hizmet sektörünün toparlanabilmesi için sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu. İş dünyası olarak erken seçim istemediklerini de belirten Başkan Gülsoy, “Erken seçim ekonominin içinde bulunduğu açmazı çözmez, bilakis daha da çözümsüz hale getirir. Seçimlerin süresinde veya süresine yakın bir tarihte yapılmasını, iktidar muhalefet hepimizin enerjisini sağlık ve ekonomik önceliklere vermesini bekliyoruz” dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı, koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, video konferans ile gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Başkan Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu üyeleri, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu, İcra Kurulu Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divan üyeleri ve Basın mensupları katıldı. Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından görüşülen gündem maddeleri kabul edildi. Toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasına her açıdan zor bir yılın geride bırakıldığını hatırlatarak başladı. Virüsün tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiğinin altını çizen Başkan Gülsoy, “Dünyada Covid - 19 vaka sayısı 100 milyonu geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 milyon 150 bine ulaştı. Ülkemizde de hastalığa yakalananların sayısı 2.5 milyon, hayatını kaybedenlerin sayısı ise maalesef 25 bini buldu. Hepimiz için çember daraldı. Meclisimizden, üyelerimizden ben dahil, birçok arkadaşımız bu virüse yakalandı. Virüsü yenenler oldu, maalesef aramızdan ayrılanlar oldu. Son kısıtlama kararları ile Kayseri ve ülke genelinde vaka sayısında ciddi oranda düşüş var. Ama, aşılama bitinceye kadar hepimizin daha tedbirli olması gerektiğinin altını bir daha çizmek istiyorum“ dedi.

“Perakende ve hizmet sektörünün toparlanabilmesi için kısıtlamalar kaldırılmalı”

Konuşmasında Covid-19 salgının ekonomiye etkilerine değinen Başkan Gülsoy, “Hizmet işletmeleri son kısıtlama kararı ile bitme noktasına geldi. ihracat odaklı çalışan üyelerimizin durumu fena değil. Kayseri OSB’de geçtiğimiz yıl elektrik üretimi yüzde 5 gibi artmış. Demek ki üretim de artmış. Ama maalesef çarşı-pazar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Kısıtlamaların bir an önce kaldırılması, perakende ticaretin ve hizmet sektörünün toparlanabilmesi için şart. Hatta bu sektöre verilen her türlü desteğin, kamu alacaklarının ötelenmesi de dahil, ısrarla gündeme alınması gerektiğinin altını bir daha çizmek istiyorum” dedi.

“Sorunların çözümünde girişimlerde bulunduk ve sonuç aldık”

Kayseri Ticaret Odası olarak pandemi süresince üyelerinden gelen talepleri ilgili bürokratlara ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilettiklerini belirten Başkan Gülsoy, “Yaklaşık 70 kadar talep iletmişiz. Bunların önemli bir bölümü çözüldü. Rıfat Başkanımızla yakın çalışmamız nedeniyle sadece Kayseri’nin değil, aynı alanda ülkemizin bazı beklentilerinin çözülmesine de ön ayak olduk. Sebze-meyve hallerinin açık tutulması, inşaat sektörünün kısıtlamadan muaf olması ve nihayet de kısa süre onca Erciyes dahil kayak merkezlerinin ve turistlerin hafta sonları kısıtlama dışında kalması için girişimlerde bulunduk ve sonuç aldık” İfadelerini kullandı.

“Meslek ve meclis toplantısına ilgi gösterin”

Başkan Gülsoy, 2021 yılında Kayseri Ticaret Odası’nın kuruluşunun 125’nci yılı, göreve gelmelerinin de 3’ncü yılını geride bırakacaklarını hatırlatarak, meclis üyelerine çağrıda bulundu. Gülsoy, “Lütfen bu yıl meclis ve meslek komiteleri toplantılarına daha fazla ilgi gösterin. Üzülerek söylüyorum, uyarılarımızı dikkate almayan arkadaşlarımız için mevzuat hükümlerini uygulamak zorunda kalabiliriz. Emaneti sahibine tevdi edinceye kadar, hepimizin üzerine düşen görevi yapması lazım. Meslek komitelerimiz ve meclisimizin etkili çalışması doğal olarak yönetim kurulumuzu da harekete geçirecektir. Lütfen hepimiz Odamız faaliyetlerine biraz daha fazla yoğunlaşalım” diye konuştu.

“14 coğrafi ürünümüz tescil edildi”

Konuşmasında Kayseri Mantısı, Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu’nun Avrupa Birliği’nde tescil aşamasına geldiğini belirten Başkan Gülsoy, “Ticaret Odası olarak şehrimizin değerlerine sahip çıkacağız. Ağırlıklı bölümü Odamız girişimleri sonucunda 2020 sonu itibariyle 14 coğrafi işaretli ürünümüz tescil edildi. Sadece şehir merkezinin değil, Sarız’dan Yahyalı’ya, Akkışla’dan Özvatan’a kadar bu şehrin tüm değerlerine sahip çıkmak, beklentilerine kulak verip çözüm aramak bizlerin görevidir” dedi.

“AR-GE, inovasyon ve markalaşmaya özel önem verelim”

Pandeminin etkisiyle dünyanın değiştiğine vurgu yapan Başkan Gülsoy, değişime ayak uyduramayan şirketlerin rekabet edemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

“Dünya değişti, biz de bu değişimin karşısında duramayız. Onun için lütfen e ticaret üzerinde yoğunlaşın. Ülkemizde geçtiğimiz yıl e ticaret hacmi 250 milyar lirayı buldu. Bunu görmezden gelirseniz bir kaç yıl sonra rekabet edemezsiniz. E ticaret hacmi toplam ticaretin ülkemizde neredeyse yüzde 10’unu buldu. Lütfen değişime, dönüşüme ayak uyduralım. AR-GE’ye, inovasyona, markalaşmaya özel önem verelim. Aksi takdirde bir süre sonra yok olur gideriz. Bakın bir şey daha söyleyeyim, bugün birçoğumuzun şüpheli baktığı, haklı olarak tedbirli olduğu kripto paranın yakın bir tarihte uluslararası ticarette bildiğimiz uluslar arası paralardan daha etkili olacağı ciddi ciddi konuşuluyor. Özetle, dünyada ne olup bittiğini yakından takip etmezsek ayakta kalamayız.”

“İş dünyası olarak yüksek faizden dertliyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son aylarda yüksek faizden, yüksek sesle dert yanmaya başladığını belirten Başkan Gülsoy, “Biz iş dünyası olarak yüksek faizden daha dertliyiz. Yüksek faizin olduğu yerde yatırım da, istihdam da, üretim de olmaz. Müteşebbis yüksek faizle finansmana ulaşıp da nasıl yatırım yapacak? Normal günlerde bile karlılık oranlarını yüzde 3-5’lere düştüğü günümüzde yüzde 20 faizle kredi alıp borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz. Dilerim faizler AB normlarına düşürülür. Bu güzel bir temenni; ama şimdilik çok kolay gözükmüyor. Geçtiğimiz yıl resmi enflasyonu yüzde 14.6 olarak kapattık. 14.6 enflasyona, bugün ki gibi yüzde 17 faiz olur. Önce enflasyonu el birliği ile aşağı çekmemiz lazım. Üretmezsek, tüketmezsek büyüyemeyiz. Ama bu durumda enflasyonu nasıl düşüreceğiz. Her şeyden önce güven ve istikrarı sağlayacağız, mali disipline riayet edeceğiz, tasarrufa özel önem vereceğiz, kamu kaynaklarını yerinde ve iyi kullanacağız, Merkez Bankamızın döviz-altın rezervini doğru ekonomik politikalarla olabildiğince yüksek tutacağız. Böyle yaparsak enflasyonu düşürülebiliriz. Hükümetimiz yıl sonu için enflasyonu tek haneli olarak yüzde 9.8’e düşürmek istiyor. İnşallah başarır. Hep söylüyorum faiz, döviz ve enflasyon ekonominin üç temel saç ayağı. Bu ayakların üçünü de birbiri ile dövüştürmeden dengede tutmak zorundayız. Aksi takdirde ekonomik hedeflerimizi yakalayamayız. “ diye konuştu.

“Ulaşım olmadan ticaret olmaz”

Kayseri’nin en büyük meslek örgütü olarak şehrin değerlerine sahip çıkmaya bu yıl da devam edeceklerinin altını çizen Başkan Gülsoy, “Şehrimize merkezi hükümet ve yerel yönetimlerce yapılacak her hayırlı ve doğru işte desteklerimizi sürdüreceğiz. 2021 yılına girdik, şu ana kadar maalesef Kayseri-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren talebimizle ilgili resmi ağızlardan bir müjde duymadık. Siyasiler gerekli kredi anlaşmasının sağlandığını, Hazine garantisi sürecinin devam ettiğini söylüyorlar. Dilerim en kısa sürede bu süreç tamamlansın ve YHT’nin temeli atılsın. Her meclis toplantısında dillendirdiğimiz Boğazköprü’ye kurulacak Lojistik Merkez için bu yıl bütçeden ayrılan 5 milyon lira ile bir şey yapılabilmesi mümkün değil. Toplam maliyeti yaklaşık 400 milyon lira olan bu yatırıma ayrılan 5 milyon lira ile ne yapılıp yapılmayacağını takdirlerinize sunuyorum” dedi.

“Erken seçim istemiyoruz”

Konuşmasında son günlerde muhalefet tarafından dillendirilen “Erken Seçim” tartışmalarına değinen Başkan Gülsoy, “Biz iş dünyası olarak, bir erken seçim istemiyoruz. Erken seçim ekonominin içinde bulunduğu açmazı çözmez, bilakis daha da çözümsüz hale getirir. Seçimlerin süresinde veya süresine yakın bir tarihte yapılmasını, iktidar muhalefet hepimizin enerjisini sağlık ve ekonomik önceliklere vermesini bekliyoruz” İfadelerini kullandı.
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