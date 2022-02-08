KTO Kayseri E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesi hayata geçiriliyor

Kayseri Ticaret Odası (KTO), ’Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi’ projesine ilişkin Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile Protokol imzaladı. 15 ay sürecek proje kapsamında Kayseri Ticaret Odası’nda Kayseri E-ticaret ve E-ihracat Danışmanlık Ofisi kurulacağını belirten Başkan Gülsoy, “Odamız üyesi firmalara e-ticaret ve e-ihracat konusunda nitelikli danışmanlık hizmeti ile firmalarda istihdam edilen 120 kişiye uzmanlık ve yöneticilik eğitimi vereceğiz.” açıklamasında bulundu. ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de “Üreten şehirler programında Kayseri’de uygulanacak olan ilk projemiz. Ticaret Odamız, pandemiyle önemi anlaşılan e-ticaret ve e-ihracat konusunda şehrimize yön çizecek olan bir proje hayata geçirmiş olacak" dedi.

Kayseri Ticaret Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ’Üreten Şehirler Programı’ kapsamında Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı finansmanı ile ’Kayseri e-ticaret ve e-ihracat Danışmanlık Ofisi’ projesi protokol imza töreni gerçekleştirildi. KTO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene Başkan Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Mehmet Gülsoy ile ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Ahmet Emin Kilci katıldı. Protokol imza töreninde konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy; “Sanayi Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Finansmanı ile Kayseri e-ticaret, e-ihracat danışmanlık ofisi projesini hayata geçiriyoruz. Kayseri Sanayi Odamızın da ortak olduğu bu proje ile şehrimizdeki firmalara e-ticaret, e-ihracat konusunda nitelikli danışmanlık hizmeti vermeyi düşünüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana da 4 yıldır bütün üyelerimize hep şunu söylüyoruz. Mutlaka ne alıp satıyorsanız ne üretiyorsanız bunların her birini mutlaka dijital platformlara taşıyın. Dijital platformlarda olmanız gerekiyor. Çünkü değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Pandemide e-ticaret, e-ihracatın, dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gündeme getirmiş oldu. Pandemi yılı olan 2020 ve 2021 yılı dijitalleşmenin ön sıraya geçtiği yıllar olarak hatırlanacak diye düşünüyorum. Belki de pandeminin de önüne geçecektir. Bu projeyle birlikte 120 kişiye eğitim verilecek. 20 firmamıza danışmanlık hizmeti alacak. Sanayi Odamız ile birlikte kurumumuzdan 10 mentor yetişecek ve 15 ay boyunca sürdürülebilir bir eğitim programı olacak. Projede desteklerini esirgemeyen ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Ahmet Kilci ve ekibine teşekkür ediyorum. Üyelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm üyelerimize de bu projeye katılmaya davet ediyorum. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de Sanayi Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programının 2021 yılının ikinci yarısında çıktığını belirterek; “Kayserinin içinde olduğu 13 tane şehir alt yapısı gelişmiş ticaret alt yapısı gelişmiş şehirlerin yeni modern ticaret ve sanayi trendlerine uyum kapsamında bakanlığımızın uygulamış olduğu bir program. Bu kapsamda Kayseri Ticaret Odamız’da gerçekten pandemiyle önemi anlaşılan e-ticaret, e-ihracat konusunda şehrimize yön çizecek olan bir proje hayata geçirmiş olacak. Bu konuya eğildiklerinden dolayı odamıza Başkanımız nezdinde arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zira e-ticaret bilinen bir konu ama e-ihracat konusu sanayicilerimiz tarafından irdelenmiş, anlaşılmış bir konu değil. Bu proje uluslararası e-ticaretin ve e-ihracatında şehrimizde oturması için bir vesile olmuş olacak. Üreten şehirler programı 2022 yılında da devam edecek. Bu kapsamda sanayi ve ticaret alanında şehrimize yön verecek proje başvurularını odalarımızdan, OSB’lerimizden Sanayi ile ilgili diğer STK’larımızından ve üniversitelerimizden beklemeye devam ediyoruz. Bu sene de yine ajans olarak Bakanlığımızın yeni önerilerimizi yapacağız. Bu üreten şehirler programında Kayseri’de uygulanacak olan ilk proje. İnşallah 15 ay içerisinde başarıyla sonuçlandırmış olacağız. Sonuçlarını da katlanır şekilde göreceğimi düşünüyorum. E-ticaret ve e-ihracatın başlangıcı ve sonunu ölçmek çok zor. Bir anda bir firma ürünlerini orada satmaya başladığı zaman hem gelir açısından hem de satış açısından gerçekten önemli bir ivme kazanacak diye düşünüyorum. Proje başvurusu için odamıza teşekkür ediyor, hayırla sonuçlanmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Projesi protokolü imzalandı.