banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gümüş piyasasında talep arzı geçti
Gümüş piyasasında talep arzı geçti
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevini neden bırakıyor?
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevini neden bırakıyor?
Sürpriz ziyarette ne konuştular?
Sürpriz ziyarette ne konuştular?
ABD Başkanı Joe Biden Obama'nın ekibini topluyor
ABD Başkanı Joe Biden Obama'nın ekibini topluyor

KTO ile Halkbank arasında ’Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı’ Protokolü İmzalandı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Halk Bank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı “ protokolü imzalandı. Oda üyelerine salgın sürecinde finansman imkanı sağlayacak protokol ile Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunulacak.

KAYSERİ 06.01.2021, 12:14
2
KTO ile Halkbank arasında ’Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı’ Protokolü İmzalandı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Halk Bank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı “ protokolü imzalandı. Oda üyelerine salgın sürecinde finansman imkanı sağlayacak protokol ile Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunulacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile HalkBank arasında, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere başlatılan “Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” kapsamında Kayseri Ticaret Odası ile Halkbank Kayseri Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Odamız Başkanlık makamında gerçekleştirilen Finansman Protokolüne KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bölge Koordinatörü Hakan Yılmaz Kefkir, Bölge Pazarlama Koordinatörü Cantürk Baltacı ile Ticari Şube Müdürü Turan Yalçın katıldı.

“ÜYELERİMİZİN FİNANSMAN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMASI ADINA ÖNEMLİ BİR PROTOKOL”

Protokolün imzalanması sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Gülsoy, "Çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimizin içinde bulunduğu bu zorlu süreci daha rahat atlatması için elimizi taşın altına koyarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bilindiği üzere pandemi süreci tüm sektörleri olumsuz yönde etkiledi. Üyelerimiz büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Bu zorlu süreçte Halk Bankası ile yapılan “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması “ üyelerimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli bir protokoldür. Oda üyelerimizin alım satım işlemlerinde kolaylık sağlayacak olması, finansman ihtiyacını karşılarken üretim ve ticarette devamlılığını koruyacaktır." dedi.

“FİNANSMANA ERİŞİMDE ÜYELERİMİZE KOLAYLIK SAĞLANIYOR”

Projenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan’a teşekkür eden Gülsoy, "Salgın koşullarının en ağır etkileri iş dünyasında kendisini hissettiriyor. Böylesine sıkıntılı bir süreçte imzalanan protokolle birlikte, ticaretin önündeki en büyük engel olan finansmana erişimde üyelerimize kolaylık sağlanıyor. Bu sayede, üreticilerimiz ya da satıcılarımız tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Ayrıca sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan Halk Bankası garantisiyle peşin veya taksitli alabilecek. Alıcılar da 540 güne kadar vade imkânıyla finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecek" diye konuştu.

“ÜYELERİMİZ İÇİN BÜYÜK AVANTAJ”

Protokolden, TOBB ve bağlı 365 oda ve borsa üyeleri ile 61 sektör meclisi üyesinin yararlanabileceğini vurgulayan Başkan Gülsoy, " Üyelerimiz, Halk Bank tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde bu sistemden faydalanabilecektir. Böylece, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı bu dönemde, nakit akışlarını rahatlatmış olacaklar. Söz konusu protokol ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacaktır. Bu üyelerimiz için büyük avantaj. Bu vesileyle, imzalanan protokolün tüm üyelerimize ve KOBİ’lerimize hayırlı olmasını diliyor, üyelerimizi bu avantajlı finansman imkânından yararlanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

“Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması “ hakkında detaylı bilgiler veren Halk Bank Bölge Koordinatörü Hakan Yılmaz Kefkir’de, bu protokolün Kayseri Ticaret Odası üyelerinin ticari faaliyetlerini devam ettirmeleri noktasında katkı sağlayacağını, alım-satım işlemlerinin Halk Bank garantörlüğünde gerçekleştirilerek tahsilat konusunda her iki tarafında riskini sıfıra indirmeyi, esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla satış yapabilme imkanı tanıdıklarını ifade etti.
Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 16 31
2. Beşiktaş 15 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 15 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Rizespor 15 20
12. Göztepe 15 19
13. Sivasspor 16 19
14. Kasımpaşa 16 19
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12