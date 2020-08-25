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KTO Başkanı Gülsoy’dan Zafer Haftası mesajı

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, 26 AĞUSTOS MALAZGİRT ZAFERİ VE ZAFER HAFTASI'NIN YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

KAYSERİ 25.08.2020, 14:48
KTO Başkanı Gülsoy’dan Zafer Haftası mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve Zafer Haftası’nın yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy, Sultan Alparslan’ın 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu, milletimizin değişmez ve vazgeçilmez yurdu olduğunu vurgulayarak, “Ecdadımız 949 yıldır bu coğrafyayı ‘vatan’ kılma adına can vererek, kan akıtarak çok büyük bedeller ödemiştir. Türk milleti kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma adına gösterdiği kararlılıktan asla vazgeçmeyecektir” dedi.

Gülsoy, Milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştiren Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve Büyük Taaruz’un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasının, büyük bir gurur ve onurla Zafer Haftası olarak kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk tarihi, diğer milletlere örnek olacak birçok zaferle doludur. Sultan Arparslan’ın öncülüğünde 1071’de kazandığı Malazgirt Zaferi ile birlikte Anadolu’nun kapısı yüce milletimize açılmış, bu açılan kapı ile birlikte adalet, merhamet ve barışın timsali olan bir medeniyetin temelleri atılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 30 Ağustos’ta eşi ve benzeri görülmemiş Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması sonrası Türkiye Cumhuriyeti vatan haline gelmiştir. Büyük ecdadımızın bize bıraktığı bu gurur gelecek için bize ışık tutacak ve inandıktan sonra her şeyin üstesinden gelebileceğimizin en açık örneği olacaktır. Zaman ve komutanlar farklı olsa da, düşman karşısında akan kan aynı kandır. Son yıllarda başta 15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma adına gösterdiği kararlılık, takdire şayandır. Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da, ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar, karşısında yüce milletimizi bulacaktır. Şimdi bizlere düşen; Atalarımızın emaneti olan bu cennet vatanı, her alanda en ileriye taşımak için Millet ve devlet olarak birbirimize kenetlenmek, var gücümüzle çalışmaktır. Bu vesileyle Sultan Alparslan ve O’nun kahraman askerlerine, Gazi Mustafa Kemal ve O’nun silâh arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, yüce milletimizin Zafer Haftasını tebrik ediyorum.”

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