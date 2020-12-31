KTO Başkanı Gülsoy’dan yeni yıl mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni yıl dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “İnsanlık ve ticari tarihimiz açısından zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2021’de virüs başta olmak üzere tüm zorlukları inanç, birlik ve beraberlikle yeneceğimiz; üretim, istihdam ve istikrarın konuşulduğu bir yıl olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Başkan Gülsoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi :

“2020 yılına damgasını vuran Koronavirüs salgını nedeniyle birçok alanda olduğu gibi ekonomi alanında da ezberleri bozan bir yıl geçirdik. Ciddi sınavlar verdiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Koronavirüs salgını ekonomiden eğitime, üretimden ticarete, lojistiğe kadar her sektörün teknolojiyle bütünleşmesi mecburiyetini ortaya koydu. Salgın ekonomik ve ticari hayatı sarssada üçüncü çeyrekte alınan tedbirlerin de sayesinde hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde başlayan toparlanmanın devam edeceğini ümit ediyorum. 2021 yılının ilk çeyreğinde aşılama çalışmaları ile pandeminin etkilerinden kurtularak yeniden çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya, Kayseri ve Türkiye’nin ekonomisini geliştirmeye odaklanacağız. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi üyelerimiz, çalışmalarımızın merkezini oluşturacak.”

‘Bir günü, diğer gününe eşit olan kayıptadır’ sözünü ilke edinerek geçmişin muhasebesini yaparken gelecekte daha iyi olmak adına neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz diyen Başkan Gülsoy; “ 2021 yılında başta pandemi olmak üzere tüm zorlukları inanç, birlik ve beraberlik içinde yeneceğimizi ümit ediyorum. Üretim, istihdam ve istikrarın konuşulduğu bir yıl olmasını arzu ederek tüm üyelerimizin, camiamızın ve hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor; birlik beraberlik içinde sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl geçirmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.