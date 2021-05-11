KTO Başkanı Gülsoy’dan Ramazan Bayramı mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Bayramların, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz; özel günler olduğuna vurgu yapan Başkan Gülsoy, “Bayramların özünde dayanışma, hoşgörü ve mutluluk vardır. Bu mübarek Ramazan Bayramının da, anlamına uygun bir hoşgörü ve barış ortamı içerisinde geçirilmesini diliyorum" dedi.

“Bu yılda Ramazan Bayramı’nı çekirdek ailemizle birlikte geçireceğiz” diyen Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet ve mağfiret ayı olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bırakmanın ve mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevinicini hep birlikte yaşıyoruz. İnsanlık olarak içinden geçtiğimiz zorlu pandemi süreci, hayatımıza yeni bir dizi zorunlulukları da getirdi. Birbirimizden uzakta, sosyal mesafe kurallarını gözeterek ve diğer bazı kurallara uyarak hayatımızı sürdürmek, özel günlerimizi kutlamak zorunda kalıyoruz. Gönül gönüle olduktan ve uyarıları dikkate aldıktan sonra mesafelerin bir önemi olmadığını bilen bizler, yine ihtiyaç duyan kişilere yardım edebilir, çocuklarımızı sevindirebiliriz. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk yoktur. Bu zor günleri de el ele vererek birlikte geride bırakacağız. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın manevi ruhuna uygun bir şekilde, tedbirler elden bırakılmaksızın kutlanması ve bu musibetten biran önce kurtulmak en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle ‘Bu bayramda böyle olsun’ diyor, başta sağlık olmak üzere, kardeşliğin, hoşgörünün ve dayanışmanın daim olduğu nice bayramları birlikte yaşamak dileğiyle tüm üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, mutluluk ve huzur dolu günler getirmesi dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."