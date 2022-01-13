KTO Başkanı Gülsoy’dan istihdam çağrısı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile KOSGEB iş birliğinde Mikro ve Küçük işletmelere Hızlı Destek Programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan KTO Başkanı Gülsoy, “KOSGEB destekli istihdam programı işletmelerimize kolaylık, istihdama da büyük katkılar sağlayacaktır. Kriterleri uyan tüm işletmelerimizi programdan faydalanmaya davet ediyorum. Bu programla binlerce kadın ve gencimize iş kapısı açılacak, hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelerimiz de nefes alacaktır” dedi.

KOSGEB tarafından başlatılan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek” programı bilgilendirme toplantısı KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin, KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Covid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik olarak KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde yürütülen “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek” Programının detayları ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan KTO Başkanı Gülsoy, “Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeline güveniyor ve inanıyoruz. Aynı zamanda bu ekonomi modelimizin iyi bir tarım politikasıyla desteklenmesi gerektiğini söylüyoruz. Yeter ki arkasında hep birlikte kararlı bir şekilde duralım diye düşünüyoruz. Bizimde istediğimiz öngörülebilirlik ve istikrar uğruna alınan önlemleri de çok olumlu ve pozitif buluyoruz. Enflasyonun düşük, faiz oranlarının makul, döviz kurlarının istikrarlı olduğu bir yapıya kavuşmamız lazım. Alınacak önlemlerle buna da ulaşacağımıza inanıyorum“ dedi.

Yeni Ekonomi modelinin üreticilere, sanayicilere ve yatırımcılara güven verdiği belirten Başkan Gülsoy, “Kapasite kullanımlarının daha da artacağı, yurt içi satışlarının artış göstereceği, ihracat potansiyelinin güçleneceği, yeni yatırımlarının hız kazanacağını düşünüyoruz. Bu yeni dönemde Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı işletmelerimize kolaylık, istihdama da büyük katkılar sağlayacaktır. Binlerce kadın ve gencimize iş kapısı açacak, hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelere nefes aldıracak bu KOSGEB destekli istihdam programından, kriterleri uyan tüm işletmelerimizi faydalanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin de, Kayseri’ye özel bir önem verdiklerini belirterek geçen yıl Kayseri’de 65 milyon TL’lik bir destek sunduklarını, hedeflerinin ise bu yıl çok daha yüksek bir rakamda destek vermek olduğunu söyledi. KOSGEB’in verdiği destekten faydalanacak işletmelerin 50 ve altında çalışan işletmelerin olacağını ifade eden Şahin, “ Bu işletmelerimiz içerisinde imalat sanayi ile birlikte toptan perakende ticaret ve tamamlayıcı bazı sektörler var. Pandemiden en fazla etkilenen sektörleri buraya dahil ettik. İşe kimleri alabileceğimize gelirsek eğer; küçük ve mikro ölçekli işletmelere yeni mezun veya daha önceden mezun olmuş olabilir, geçmişte toplam 180 pirim gününe sahip 1981 yılı doğumundan daha genç olan gençlerimizi ve yeni mezunlarımızı işe alabiliyoruz. Burada da 2021 yılındaki ortalama çalışan sayısına ilave bir istihdam istiyoruz. Yeni istihdamınızı da 12 ay boyunca sürdürmelerinizi taahhüt etmelerini sizlerden istiyoruz. Burada vereceğimiz limitler istihdam başına 100 bin TL’dir. İşe alacağımız kişi kadın olursa 110 bin TL’dir. Bunu faizsiz, komisyonsuz üstelik teminatsız olacak. Burada desteği doğrudan KOSGEB olarak biz sağlıyoruz. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir. 31 Mart 2022 tarihine kadar başvurular yapılabilir. 21 Nisan’a kadar personel alım takvimi devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. 75 bin ilave istihdam öngörüyoruz. Yoğun ilgi var. 10 günde sistemde yüklü rakamımız 25 bin istihdam taahhüdüne ulaştı. Para biterse destekten faydalanamazsınız. Elinizi çabuk tutmakta fayda var. Ödemeler başladı. KOSGEB’in web sayfası üzerinden doğrudan başvurabilirsiniz“ diye konuştu.

Verdiği bilgilerden dolayı Şahin’e teşekkür eden Başkan Ömer Gülsoy, “ Şimdiye kadar verilen desteklerin içerisinden en güzeli olarak görüyoruz. İşletmelerimize destek vermek için yapılmış bir program. Kapsamı alanı çok geniş. Tüm üyelerimizin yararlanmasını tavsiye ediyorum“ dedi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Şahin, sunumunun sonunda salonu dolduran katılımcıların sorularını da yanıtladı.