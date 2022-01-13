banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor

KTO Başkanı Gülsoy’dan istihdam çağrısı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile KOSGEB iş birliğinde Mikro ve Küçük işletmelere Hızlı Destek Programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan KTO Başkanı Gülsoy, “KOSGEB destekli istihdam programı işletmelerimize kolaylık, istihdama da büyük katkılar sağlayacaktır. Kriterleri uyan tüm işletmelerimizi programdan faydalanmaya davet ediyorum. Bu programla binlerce kadın ve gencimize iş kapısı açılacak, hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelerimiz de nefes alacaktır” dedi.

KAYSERİ 13.01.2022, 10:57
KTO Başkanı Gülsoy’dan istihdam çağrısı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile KOSGEB iş birliğinde Mikro ve Küçük işletmelere Hızlı Destek Programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan KTO Başkanı Gülsoy, “KOSGEB destekli istihdam programı işletmelerimize kolaylık, istihdama da büyük katkılar sağlayacaktır. Kriterleri uyan tüm işletmelerimizi programdan faydalanmaya davet ediyorum. Bu programla binlerce kadın ve gencimize iş kapısı açılacak, hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelerimiz de nefes alacaktır” dedi.

KOSGEB tarafından başlatılan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek” programı bilgilendirme toplantısı KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin, KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Covid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik olarak KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde yürütülen “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek” Programının detayları ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan KTO Başkanı Gülsoy, “Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeline güveniyor ve inanıyoruz. Aynı zamanda bu ekonomi modelimizin iyi bir tarım politikasıyla desteklenmesi gerektiğini söylüyoruz. Yeter ki arkasında hep birlikte kararlı bir şekilde duralım diye düşünüyoruz. Bizimde istediğimiz öngörülebilirlik ve istikrar uğruna alınan önlemleri de çok olumlu ve pozitif buluyoruz. Enflasyonun düşük, faiz oranlarının makul, döviz kurlarının istikrarlı olduğu bir yapıya kavuşmamız lazım. Alınacak önlemlerle buna da ulaşacağımıza inanıyorum“ dedi.

Yeni Ekonomi modelinin üreticilere, sanayicilere ve yatırımcılara güven verdiği belirten Başkan Gülsoy, “Kapasite kullanımlarının daha da artacağı, yurt içi satışlarının artış göstereceği, ihracat potansiyelinin güçleneceği, yeni yatırımlarının hız kazanacağını düşünüyoruz. Bu yeni dönemde Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı işletmelerimize kolaylık, istihdama da büyük katkılar sağlayacaktır. Binlerce kadın ve gencimize iş kapısı açacak, hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelere nefes aldıracak bu KOSGEB destekli istihdam programından, kriterleri uyan tüm işletmelerimizi faydalanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin de, Kayseri’ye özel bir önem verdiklerini belirterek geçen yıl Kayseri’de 65 milyon TL’lik bir destek sunduklarını, hedeflerinin ise bu yıl çok daha yüksek bir rakamda destek vermek olduğunu söyledi. KOSGEB’in verdiği destekten faydalanacak işletmelerin 50 ve altında çalışan işletmelerin olacağını ifade eden Şahin, “ Bu işletmelerimiz içerisinde imalat sanayi ile birlikte toptan perakende ticaret ve tamamlayıcı bazı sektörler var. Pandemiden en fazla etkilenen sektörleri buraya dahil ettik. İşe kimleri alabileceğimize gelirsek eğer; küçük ve mikro ölçekli işletmelere yeni mezun veya daha önceden mezun olmuş olabilir, geçmişte toplam 180 pirim gününe sahip 1981 yılı doğumundan daha genç olan gençlerimizi ve yeni mezunlarımızı işe alabiliyoruz. Burada da 2021 yılındaki ortalama çalışan sayısına ilave bir istihdam istiyoruz. Yeni istihdamınızı da 12 ay boyunca sürdürmelerinizi taahhüt etmelerini sizlerden istiyoruz. Burada vereceğimiz limitler istihdam başına 100 bin TL’dir. İşe alacağımız kişi kadın olursa 110 bin TL’dir. Bunu faizsiz, komisyonsuz üstelik teminatsız olacak. Burada desteği doğrudan KOSGEB olarak biz sağlıyoruz. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir. 31 Mart 2022 tarihine kadar başvurular yapılabilir. 21 Nisan’a kadar personel alım takvimi devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. 75 bin ilave istihdam öngörüyoruz. Yoğun ilgi var. 10 günde sistemde yüklü rakamımız 25 bin istihdam taahhüdüne ulaştı. Para biterse destekten faydalanamazsınız. Elinizi çabuk tutmakta fayda var. Ödemeler başladı. KOSGEB’in web sayfası üzerinden doğrudan başvurabilirsiniz“ diye konuştu.

Verdiği bilgilerden dolayı Şahin’e teşekkür eden Başkan Ömer Gülsoy, “ Şimdiye kadar verilen desteklerin içerisinden en güzeli olarak görüyoruz. İşletmelerimize destek vermek için yapılmış bir program. Kapsamı alanı çok geniş. Tüm üyelerimizin yararlanmasını tavsiye ediyorum“ dedi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Şahin, sunumunun sonunda salonu dolduran katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11