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KTO Başkanı Gülsoy, "Zengin yeraltı kaynakları bir an önce ekonomiye kazandırılmalı"

KTO BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, KARADENİZ'DE KEŞFEDİLEN 320 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞALGAZ KEŞFİNE İLİŞKİN, "SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN GEÇTİĞİMİZ HAFTA VERDİĞİ MÜJDE NEDENİYLE HEYECANLANDIĞIMIZI, ONUR VE SEVİNÇTEN GÖZLERİMİZİN NEMLENDİĞİNİ BELİRTMEK İSTERİM." DEDİ.

KAYSERİ 26.08.2020, 10:24
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KTO Başkanı Gülsoy, "Zengin yeraltı kaynakları bir an önce ekonomiye kazandırılmalı"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ağustos ayı Meclis Toplantısı, Koronavirüs (COVİ7-19) salgını nedeniyle hem kamuoyuna mesaj verme, hem de virüsle mücadelenin hassasiyeti nedeniyle video konferans yöntemiyle dijital ortamda gerçekleştirildi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta verdiği müjde nedeniyle heyecanlandığımızı, onur ve sevinçten gözlerimizin nemlendiğini belirtmek isterim." dedi.

Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığında video konferansla yapılan toplantıya; Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Başkan Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu üyeleri, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü, İcra Kurulu Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divan üyeleri ve Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan yaptı.

Arslan, Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. Türkiye’nin Karadeniz’de büyük doğalgaz rezervi keşfetmesi ülkemizin geleceği için çok önemli bir müjde olduğunu belirten Arslan, “Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u keşfiyle çağ başlatan milletimiz, Fatih Sondaj Gemisi’nin keşfettiği doğal gaz rezerviyle önümüzdeki yüzyıla da damgasını vuracaktır.” İfadelerini kullandı.

Görüşülen gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’da, konuşmasına Ağustos Ayı Meclis toplantısını hem kamuoyuna mesaj verme, hem de korona virüsle mücadelenin hassasiyeti nedeniyle online gerçekleştirme kararı aldıklarını söyleyerek başladı.

Hafta sonu yurdumuzun belli bölgelerine yaşanan sel felaketine değinen Başkan Gülsoy, “Doğal afetler insanımızın ve coğrafyamızın kaderi olmamalı. Belli dönemlerde doğal afetler nedeniyle hem can kaybı, hem de ekonomik kayıplar yaşıyoruz. Şehirlerimizi mutlaka doğanın şartları ve teknolojinin gerektirdiği tarzda inşa etmeliyiz.” İfadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada Avrupa’ya açılan en büyük ve önemli enerji üssü konumunda olduğunu söyledi.

Türkiye’de 35-40 milyar dolarlık bir kaynağın her yıl enerji ithalatına ayrıldığını, bunun 12 milyar dolarının ise doğal gaza gittiğini aktaran Gülsoy, böylece cari açık oluştuğunu ifade etti.

“DOĞALGAZ KEŞFİ İLE TÜRKİYE HER ANLAMDA RAHATLAYACAKTIR”

Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin önemine vurgu yapan Başkan Gülsoy, “Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta verdiği ‘Müjde’den heyecanlandığımızı, onur ve sevinçten gözlerimizin nemlendiğini belirtmek isterim. Bugün itibariyle 16 milyar m3 doğalgaz çıkartan ülkemiz, mevcudun 20 katı olan 320 milyar m3’lük kaynağı ekonomiye kazandırdığı zaman inanıyorum ki her anlamda daha da rahatlayacaktır. Karadeniz’de bulunan doğalgaz 2004’den bu yana sürdürülen sondaj çalışmalarında milli ve yerli bir yapıya dönüşümüzün sonucudur.” dedi.

İzlenen milli politikayı desteklediklerini bildiren Gülsoy, şöyle konuştu:

"Dün yabancı şirketlerin gemileri ile 500 milyon dolara yaptırdığımız ve bir türlü de sonuç alamadığımız bir sondajı şimdi kendi gemilerimiz ve mühendislerimizle 35-40 milyon dolara mal ediyoruz. Karadeniz’de bulunan doğal gaz 2004’ten bu yana sürdürülen sondaj çalışmalarında milli ve yerli bir yapıya dönüşümüzün sonucudur. Türkiye’nin, zengin yeraltı kaynakları biran önce ekonomiye kazandırılmalıdır. Bor başta, birçok yer altı zenginliğimiz bu milli duruş ve kararlı yürüyüşümüzle, inşallah en kısa sürede ticarileşir ve milli gelirimizin artmasına katkı sağlar. Uzmanlar bir süredir Doğu Akdeniz’de yaşanan mücadeleye sahne olan hidrokarbon ve diğer enerji kaynaklarının Avrupa’nın 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğunu ileri sürüyor. Türkiye ve KKTC’nin Mavi Vatan’ın bu bölgesindeki zenginliğine ulaşmamız halinde, milli gelirimizin de ortalama yüzde 50 daha artacağı bekleniyor."

“PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN SIKINTILARI DEVAM EDİYOR”

COVİD-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerine de değinen Başkan Gülsoy, “Bu süreçte imalat sanayinin ortaya koyduğu hamleye rağmen, perakende sektörünün sıkıntılarının devam ettiğini söylemem gerek. AVM’ler başta, perakende sektörü hala eski kapasitesinin yüzde 50’sini yakalayamadı. Özellikle döviz kurları ve enflasyon odaklı beklentiler, siyasi ve jeopolitik risklerin öne çıkartılması, dış finansman kaynağındaki daralma neticesinde bir süredir kısmen yaşanan ‘güven-istikrar’ beklentisini daha üst düzeye taşımamız gerek.” diye konuştu.

“TÜRKİYE ULUSLARARASI E-TİCARETİN YENİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK”

Konuşmasında e-ticaretin önemine vurgu yapan Başkan Ömer Gülsoy, “Süratle hepimizin ürün ve hizmetlerini dijital ortama taşıması gerek. Bunun içinde her vesile ile söylediğim gibi AR-GE, İnovasyon, marka ve kurumsallaşma gibi konulara özel önem vermeliyiz. Türkiye bulunduğu stratejik konum itibariyle uluslar arası e-ticaretin yeni merkezlerinden biri olabilir. Şimdiden hepimiz bu yönde işletmelerimizin yönetim ve pazarlama anlayışını revize etmeliyiz.” İfadelerine yer verdi.

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın çok önemli bir rezerv olduğunu, ilerleyen dönemlerde yapılan araştırmalarla bu rezervin daha da artabileceğini kaydetti. Yıldız, “Böyle müjdeden sevinemeyen insanların biraz kendilerine dikkat etmesi lazım. Milli ve manevi duygularla beraber vatandaş olarak bir eksiklik olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TEST YAPILAN İLİYİZ, İYİ NİYETLİ OLMAYAN SÖYLEMLERE İNANMAYIN”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, toplantıda koronavirüs salgını konusunda kentte yapılan çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Her gün sahada olduklarını, esnafları sürekli uyardıklarını belirten Vali Günaydın, "Maalesef kentte iyi niyetli olmayan söylemler ortaya atılıyor. Sağlık sistemi çökmek üzereymiş, hastaneler çok zor durumdaymış, bunlara inanmayın. Hepsi gerçek dışı, asılsız iddialardır. Anlık olarak takip ediyorum, sağlık çalışanlarımız büyük gayret samimiyetle bu süreci hiçbir sıkıntıya düşmeden çalışıyorlar. İlimizde her türlü önlem alınıyor, anlık olarak telefonum önümde, bütün hastanelerimizi takip ediyorum. Türkiye’nin en çok test yapan ili durumundayız. 24 saat içerisinde vatandaşlarımıza sonucu bildiriyoruz. Hastaneler yeterli, doktorlar yeterli, resmi rakamların söyledikleri dışında hiçbir ifadeye itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

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