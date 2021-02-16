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KTO Başkanı Gülsoy: “Terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin yanındayız”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy gündemi değerlendiren yazılı bir açıklama yaptı. Gülsoy, güvenlik güçlerinin şahadet şerbetini içme pahasına sürdürdüğü terörle mücadeleye sonuna kadar destek verdiklerini belirtti. KTO Başkanı Gülsoy, salgın nedeniyle alınan önlemlerin vaka sayısını düşürdüğünü belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın bu haftadan itibaren il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarını kısıtlamalarla ilgili karar alabileceğini belirtti. Başkan Gülsoy, vaka sayısının düştüğü ilçe ve alanlarda zor durumda olan iş yerlerinin gerekirse HES kodu uygulaması, maske ve mesafe kurallarına uyularak açılmasını istedi.

KAYSERİ 16.02.2021, 11:25
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KTO Başkanı Gülsoy: “Terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin yanındayız”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy gündemi değerlendiren yazılı bir açıklama yaptı. Gülsoy, güvenlik güçlerinin şahadet şerbetini içme pahasına sürdürdüğü terörle mücadeleye sonuna kadar destek verdiklerini belirtti. KTO Başkanı Gülsoy, salgın nedeniyle alınan önlemlerin vaka sayısını düşürdüğünü belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın bu haftadan itibaren il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarını kısıtlamalarla ilgili karar alabileceğini belirtti. Başkan Gülsoy, vaka sayısının düştüğü ilçe ve alanlarda zor durumda olan iş yerlerinin gerekirse HES kodu uygulaması, maske ve mesafe kurallarına uyularak açılmasını istedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, “Bin yıldır bu toprakları vatan kılmak için çok şehit verdik. Hala da veriyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet anarken ailelerine sabır diliyorum. Terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındayız, duacısıyız, emirlerindeyiz” diyerek şunları söyledi:

“Ecdadımızın bize bin yıldır emanet ettiği bu toprakları vatan kılmak için çok şehit verdik. Hala da veriyoruz. Gara şehitlerimizin açısını yüreğimizde hissettiğimiz şu günlerde, PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi ne kadar terör örgütü varsa bunlarla mücadelede 83 milyon olarak güvenlik güçlerimizin etrafında kenetlenmemiz lazım. Odamızın tüm üyeleri, hatta bütün hemşerilerimiz terörle mücadelede her zaman kahraman güvenlik güçlerimizin yanında yer almıştır. Adı ne olursa olsun terör örgütleri dış ve iç destekçileri ile güçlü Türkiye’yi engellemek istiyorlar. Bunu asla başaramayacaklar. Yetkililerin açıklamalarına göre yurt içindeki terörist sayısı 250-300 aralığına kadar düşürüldü. İnanıyorum ki, PKK terör örgütünün Irak ve Suriye’deki inleri de tıpkı Türkiye’deki gibi başlarına yıkılacak. Terör bataklığı kurutulacak ve anaların gözyaşı dindirilecek. Türkiye savunma sanayinde kendine yetme yolundaki gayreti ile dış güçlerin tetikçisi olan terör örgütleri ve destekçileri ile içeride ve dışarıda mücadelesini sürdürecek. Terörle mücadelede PKK’nın uzantısı olan malum parti hariç, TBMM’deki tüm siyasi partilerin güvenlik güçlerinin yanında durması ve ortak bir sesle hangi adla olursa olsun terörü lanetlemesi gerekir. Devletimizin tek bir terörist kalmayıncaya kadar haklı mücadelesinde yanındayız ve destekliyoruz.”

Başkan Gülsoy, “Kısıtlama nedeniyle hizmet sektörünün bitme aşamasına geldiğini, çarşı-pazardaki perakende ticaretin zor günlerden geçtiğini hemen her vesile ile dillendiriyoruz. Salgın nedeniyle üyelerimizin ve şehrimizin yaşadığı sıkıntıları başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere ilimiz yetkililerine ve siyasilere defalarca aktardık. Salgın süresince 80’e yakın konuda üyelerimizin talebine Odalar Birliğimize iletmişiz. Birçoğu çözüme kavuştu. Kayseri’de de Sayın Valimiz, belediye başkanlarımız ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sürekli istişare halindeyiz. Sağlık bakanımız bu haftadan itibaren illerin haftalık vaka sayısını açıklayacaklarını, buna göre de il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının mahallinde bazı kısıtlamaları kaldırabileceğini veya esnetebileceğini söyledi. Vaka sayısının sıfır olduğu ilçelerimiz var. Buralarda süratle ilçe hıfzıssıhha kurulu kısmen veya tamamen kapalı olan işyerlerini gerekirse HES kodu uygulaması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmak suretiyle açmalı. Şehir merkezinde de vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak kısıtlamalar kaldırılmalı veya esnetilmelidir. Bir yılını doldurmak üzere olan virüsle mücadele programı ve önlemleri hizmet sektörü başta perakende ticarete çok büyük sekte vurdu. Bu sektörlerin mutlaka nefes almasını sağlamalıyız. Bu yöndeki taleplerimizi de ilgili yerlere ilettik” dedi.

Geçirilen zor günlerde seçim istemediklerini söyleyen Gülsoy, “Kayseri Ticaret Odası olarak, terörle mücadelenin yoğun olduğu, salgının bazı ekonomik dengeleri bozduğu şöyle bir dönemde erken seçim lafını duymak bile istemiyoruz. Yüce Meclis’e düşen terörle mücadelede güvenlik güçlerimize destek olmak, salgının olumsuz etkilediği ticaret alanlarında tıkanan yolları açmaktır. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘yeni anayasa’ çağrısına da katılıyoruz. Anayasanın ‘değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek’ ilk dört maddesi hariç gerekirse tüm maddeleri terör örgütünün uzantısı hariç diğer partilerin oluşturacağı bir komisyonda ele alınmalı ve Türkiye sivil, katılımcı, çoğulcu bir anayasaya kavuşmalıdır. Türkiye maalesef 60 yıldır darbe anayasası ile yönetilmektedir. Bu bizim gibi köklü demokrasi tarihi olan bir ülkeye yakışmamaktadır. Bugün yürürlükte olan anayasa adeta ‘yamalı bohça’ya dönmüş olup, mutlaka temel hak ve hürriyetlerin altının kalın kalın çizildiği milletin birliğinin ve devletin bekasının merkeze oturtulduğu mümkün olan en yüksek katılımla sivil bir anayasa yapmalıyız. Demokratik ülkelerde anayasalar toplumsal barışın, uzlaşının en yüksek oranda temsil edildiği metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Malum parti hariç diğer partilerimizin milletvekilleri meslek örgütlerinin ve üniversitelerin de görüşünü alarak bir komisyon kurup gerekirse istikşafi görüşmelere hemen başlamalıdır. Her şey tam bağımsız, egemen büyük Türkiye Cumhuriyeti için olmalı” ifadelerini kullandı.

Oda olarak üyelerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Gülsoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri Ticaret Odası şehrimizin en büyük meslek örgütü. Oda olarak yapacaklarımız belli. Üyelerimizden gelen birçok talebi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ileterek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Salgın döneminde tüm personelimiz, meslek komitelerimiz ve meclisimiz yoğun bir çalışma ortaya koydu. Yönetim Kurulumuz meslek komitelerinden gelen rapor ve talepleri değerlendiriyor ve gereğini yerine getiriyor. Salgının normale dönmesi ile birlikte daha önce yaptığımız gibi, üyelerimizi meslek gruplarına göre iş yerlerinde de ziyaret ederek sorunlarını tek tek dinleyeceğiz. Kapımız herkese açık. Üyelerimizin emrindeyiz. Onların bize emaneti olan odamızı meslek komitesi ve meclis üyelerimizle birlikte en iyi şekilde yönetme çabasındayız.”
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