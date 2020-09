KTO Başkanı Gülsoy: "İnşallah Karadeniz’de bulduğumuz gaz biran önce iç piyasaya verilir de doğalgaz fiyatları düşer"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Eylül ayı Meclis Toplantısı, Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, video konferans yöntemiyle dijital ortamda gerçekleştirildi. KTO Başkanı Gülsoy, üyelerin takdiri ile İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar yardımında bulunacaklarını, hayata veda eden eski başkanlar Kilci ve Mehmetbeyoğlu’nun isimlerinin iki toplantı salonunda yaşatacaklarını, atıl durumda bulunan eski hizmet binasının Kayseri Ticaret Müzesi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığında video konferansla yapılan toplantıya; Başkan Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri, meslek komitesi ve meclis üyeleri, kadın girişimciler kurulu, icra kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri, meclis başkanlık divan üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda görüşülen gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’da, konuşmasına Covid-19 pandemisinde gelinen son noktaya değinerek başladı. Virüsün tüm dünyada can yakmaya devam ettiğini, etrafımızda da artık yaygınlaştığını ve çemberin daraldığını hatırlatan Başkan Gülsoy, “Hastalığa yakalananların sayısı 30 milyon aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bir milyonu geçti. Kendimiz ve sevdiklerimiz için yetkililerin maske, mesafe ve temizlik konusundaki uyarılarına azami dikkat göstermeliyiz. Dünya, aşı ve ilaç bulununcaya kadar maalesef ‘virüsle yaşamaya alışmak’ zorunda. Bizlerde hem aile, hem de iş hayatımızda virüsle mücadele odaklı yapılan uyarılara harfiyen riayet etmeliyiz. Böyle yaparsak sevdiklerimizi kaybetmeyiz” dedi. Valiliğin öncülüğünde işyerlerinde virüsle mücadele konusunda denetimlerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gülsoy, “Üyelerimizin veya vatandaşlarımızın hiçbir zaman bir ceza ile karşı karşıya kalmasını elbette istemeyiz, ama, kurullara uymayanlara da mutlaka ceza tatbik etmek gerekiyor. Denetimlerimizde üyelerimizin işyerlerine dair ve çalışanlar için uyarılara riayet ettiğini memnuniyetle gördük” diye konuştu.

"Adı konmamış bir savaş içindeyiz"

Meclis toplantısında Türkiye’nin Eğe ve Doğu Akdeniz’de verdiği mücadelenin altını çizen Başkan Ömer Gülsoy, “Yunanistan ve arkasındaki ağ babaları artık Yeni Türkiye’de 83 milyonun birlik ve beraberliği ile ne Eğe’de, ne de Akdeniz’de hak ve hukukumuza saldıramayacaktır. Bu millet ve kahraman ordusu buna asla izin vermeyecektir. Sık sık ifade ettiğim gibi, bir süredir Irak, Suriye, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Libya, Azerbaycan içinde veya çevresinde sürdürdüğümüz faaliyetler adı konmamış bir savaştır. Bu millet, kahraman ordusu ile, 783 bin 562 kilometrekarelik kara parçası ve 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan’da en küçük hak ve menfaatine saldırılmasına asla izin vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

"Yeni ekonomi paketi ülkemize hayırlı olsun"

Başkan Gülsoy, meclis toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamış olduğu ‘Yeni Ekonomi Paketi’ni de değerlendirdi. Gülsoy, “Sayın Bakan, 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergelerin belirlendiğini ifade ettiler. Yeni stratejik reformların hayata geçirileceğini söylediler. Teknolojik ve verimlilik odaklı reformların destekleneceğini ifade ettiler. Sayın Bakanın özellikle altını çizdiği bir önemli konu ise Dijital değişim ve dönüşümdü. Sayın Bakanın ifade ettiği hedefleri yakalayabilmemiz için öncelikle tüm iş çevrelerinin önünü görebilmesi lazım. Güven unsurunun bütün işletmelere tesis etmemiz lazım. Bunu başarabilirsek Türkiye salgının ve küresel rekabetin yol açtığı zorlukların üstesinden gelmeyi bilir. Ancak, bu noktada enflasyon, faiz, döviz gibi temel değerlerin stabil seyretmesi lazım. Devlet olarak bunu sağlayabilirsek müteşebbislerimizin de zorlukları aşma adına gerekeni yapacağından hiç şüphemiz yok. Rabbim başarılı kılsın” diye konuştu. Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerine de değinen Başkan Gülsoy, “İmalat sanayinde yaşanan bu iyimser tabloya rağmen perakende sektöründe, yani çarşı ve pazarda ciddi bir durağanlığın olduğunu söylemeliyiz. Bir yandan insanlara salgın nede niyle ‘Zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın’ derken, diğer yandan perakende ticaretin hareketlenmesini bekleyemeyiz. Hizmet sektörleri başta, perakende ticaret noktasında finansa ulaşma ve her alandaki daralma maalesef devam ediyor.” şeklinde konuştu.

"İnşallah Karadeniz’de bulduğumuz gaz biran önce iç piyasaya verilir de doğalgaz fiyatları düşer"

Temmuzla birlikte özellikle sanayide çarklar daha hızlı dönmeye başladığına vurgu yapan Başkan Ömer Gülsoy, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde de işletmelerimizin bir bölümü, bir süredir çalıştıracak vasıflı-vasıfsız elaman bulmakta zorlanıyor. Kayseri OSB Başkanımız geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Bölge’de ağustos ayında doğalgaz tüketiminin yüzde 23,elektrik tüketiminin ise yüzde 25 oranında arttığını ifade etti. Demek ki OSB’lerde temelde ihracat odaklı ciddi bir hareketlenme var. Bunun artarak devam etmesini arzu ediyorum. Bu arada yeri gelmişken son altı ayda elektrik fiyatlarına yaklaşık yüzde 22, doğalgaza ise yüzde 35 gibi zam geldiğini hatırlatmak isterim. İnşallah Karadeniz’de bulduğumuz gaz biran önce iç piyasaya verilir de doğalgaz fiyatları düşer” dedi. Başkan Gülsoy vergi ve SGK primlerinin ödenme gününün gelmesinin işletmeleri zor duruma düşürdüğünü belirterek şunları söyledi;

“İşletmelerimizin bir bölümü geçmişte vergi ve SGK primlerini yapılandırmıştı. Virüsün durdurduğu çarklar nedeniyle o yapılandırmaların bir bölümü dahi ödenemezken, ötelenen vergi ve primlerin gününün gelmesi üyelerimiz arasında ‘ Genel bir yapılandırma’ düzenlemesi talebini artırmıştır. Bu yönde hem TOBB Başkanlığımıza, hem de vekillerimize taleplerimizi elettik. TBMM bu hafta açılıyor ve akabinde de ekonomi ile ilgili yeni düzenlemeler Meclis’in gündemine gelecek. Bütçe Kanunu da geliyor. Mutlaka yeni bir düzenleme ile bu yapılandırma talebi karşılanmalıdır. Ancak, her zaman söylediğimiz gibi borçlarını düzenli ödeyenlere de gerekli indirim uygulanmalı. Aksi takdirde düzenli vergi ve primlerini ödeyenler cezalandırılmış olur.”

Konuşmasında e-ticaretin önemine vurgu yapan Başkan Ömer Gülsoy, “Salgın döneminde e ticaretin altın çağını yaşadığını söylemeliyim. Süratle ürünlerinizi e-ticaretten pay alma adına dijital ortama taşıyın. Bu yıl, güvenli e-ticaret sitelerinin oranı yüzde 159 artmış. KOBİ’lerin dijitalleşmesi yüzde 50 daha hızlanmış. 4 bin KOBİ bu dönemde e- ticaretle tanışmış. Yılın ilk çeyreğinde dijitalle tanışan işletme sayısı bin 500 civarında iken, Covid 19’dan sonra 2 bin 500 yeni şirket daha bu sisteme dahil olmuş. Hiçbir arkadaşımızın dijital dönüşüme direnerek rekabet edebilmesi, dolayısıyla ayakta kalması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında eğitim gören öğrencilere de destek vereceklerini açıklayan Başkan Gülsoy, “TOBB hem de Odamız bütçesinden öğrencilerimize bir miktar kırtasiye yardımında bulunuyorduk. Yüz yüze eğitim olmayınca kırtasiye yardımı bitti. Bu arada kırtasiye ticareti yapan üyelerimizin durumlarının hiç iyi olmadığını ve her alanda desteğe ihtiyaçları olduğunu söylemeliyim. Odalar Birliğimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrasında yurt genelinde ve özelde ilimizde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın aypet ve bilgisiyar ihtiyacının karşılanmasına bütçe imkanlarımız çerçevesinde katkı vereceğiz. Bu süreci kesinlikle milli eğitim müdürlüklerimizle koordineli olarak götüreceğiz. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde ilgili meslek komitesi üyelerimizle de istişare toplantıları yapacağız.” diye konuştu. Meclis toplantısında alınan kararla hayata veda eden eski başkanlardan Hasan Ali Kilci ile Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’nun isimlerini toplantı salonlarına verilmesi kararlaştırıldı. Başkan Gülsoy yaptığı açıklamada “Son üç ay içerisinde iki eski oda başkanımızı kaybettik. Önce Odamıza önemli hizmetlerde bulunmuş Hasan Ali Kilci Ağabeyimizi, sonra da kısa dönem Odamız başkanlığını yapmasına rağmen, yıllarca Oda yönetiminde üyelerimize her türlü hizmette bulunmuş Asaf Mehmetbeyoğlu kardeşimizi kaybettik. Her iki Oda başkanımıza da Cenab-ı Allah’tan tekrar tekrar rahmet diliyorum. Toplantı salonlarımızın 2’sine merhum 2 oda başkanımızın adının verilmesine destek verdiğiniz için canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

KTO Eski Hizmet Binası Kayseri Ticaret Müzesi olacak

Yeni bir gelişmeyi de toplantıda üyelerle paylaşan Başkan Gülsoy, Kiçikapı’da bulunan eski oda binasının Kayseri Ticaret Müzesi olarak hizmet vereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Malum Kiçikapı’da eski binamız var. Bu bina bir süredir kısmen atıl durumda. Melikgazi Belediyemizle bir çalışma yapıyoruz. İmzalayacağımız protokol ile bu binayı ‘Kayseri Ticaret Müzesi’ olarak şehrimizin hizmetine sunacağız. Mademki şehrimizin 6 bin yıllık tarihi ile önemli bir ticaret merkezi olduğunu söylüyoruz; o halde bu tarihi birikimle uyumlu olarak bir ticaret müzesine ihtiyaç var. Sizlerin takdiri ile tahsis etmiş olduğumuz bu binada Melikgazi Belediyemiz bir çalışma yapacak. Huzurlarınızda Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ediyorum. Tüm üyelerimizden geçmişe dair ticaret dökümanları olanların (alet, edavat, belge, fotoğraf vb) odamıza müracaat etmelerini istiyor, getirilen dökümanların da isimleriyle birlikte müzede sergileyeceğimizi belirtmek istiyorum. Bütün üyelerimizden de bu konuda destek bekliyorum.”