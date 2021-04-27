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KTB Başkanı Bağlamış Covid’e yakalandı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış koronavirüse yakalandı.

KAYSERİ 27.04.2021, 12:00
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KTB Başkanı Bağlamış Covid’e yakalandı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabı paylaşımı yapan Başkan Bağlamış; "Değerli hemşehrilerim, COVİD-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamt olsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" ifadelerine yer verdi.
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