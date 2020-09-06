KPSS sınavı korona virüs tedbirleri ile başladı
BİNLERCE KİŞİNİN MEMUR OLMAK İÇİN GİRDİĞİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI(KPSS), KAYSERİ’DE DE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ İLE BAŞLADI.
Binlerce kişinin memur olmak için girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS), Kayseri’de de korona virüs tedbirleri ile başladı.
Türkiye’de binlerce kişinin memur olmak için beklediği KPSS sınavı, korona virüs önlemleri ile başladı. Kayseri’de sınava giren adaylara girişte maske ve dezenfektan dağıtılarak, sosyal mesafe kuralına uygun sıra halinde sınav salonlarına alınırken, aday yakınlarının da kapılarda heyecanlı bekleyişi gözden kaçmadı.
Sınava giren Matematik bölümü mezunu Enes Furkan isimli vatandaş, “Sınava ilk girişim. Şu an herhangi bir heyecan hissetmiyorum, kendimi denemek için giriyorum sınava. Seneye için daha fazla hazırlanmayı düşünüyorum. Sınava girecek olan herkese başarılar diliyorum, herkes bu sınavdan istediğini alır umarım” dedi.
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