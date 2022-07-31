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KPSS Sınavı Başladı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de; KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı başladı.

KAYSERİ 31.07.2022, 11:08
KPSS Sınavı Başladı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de; KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu başladı. Sınava gireceği okullara gelen vatandaşlar, gerekli kontrollerin ardından sınav salonuna alındı. Vatandaşlar sınav salonunda ter dökerken, aileleri de dışarıda meraklı bekleyişini sürdürdü.

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