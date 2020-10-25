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KPSS 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı
ÜNİVERSİTELERİN ÖNLİSANS BÖLÜMÜ MEZUNLARININ MEMUR OLABİLMEK İÇİN GİRECEKLERİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI(KPSS)’NIN 2. OTURUMU KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ İLE BAŞLADI.
KAYSERİ 25.10.2020, 10:38
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Üniversitelerin önlisans bölümü mezunlarının memur olabilmek için girecekleri Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)’nın 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı.
Türkiye’de binlerce kişinin memur olmak için beklediği KPSS sınavının önlisans mezunları için yapılan 2. oturumu, korona virüs önlemleri ile başladı. Kayseri’de sınava giren adaylara girişte maske ve dezenfektan dağıtılarak, sosyal mesafe kuralına uygun sıra halinde sınav salonlarına alındı.
Sınava giren adayların yakınlarının okul kapısının önündeki heyecanlı bekleyişi de dikkatlerden kaçmadı.
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