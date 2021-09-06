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Köşk Akıl Küpü yakında hizmete açılacak

Köşk Mahallesinde atıl halde bulunan bina da yenileme çalışması yapan Melikgazi Belediyesi, vatandaşların ihtiyacını gidermek için atıl binayı yenileyerek akıl küpü çalışma istasyonu yapıyor.

KAYSERİ 06.09.2021, 16:07
Köşk Akıl Küpü yakında hizmete açılacak

Köşk Mahallesinde atıl halde bulunan bina da yenileme çalışması yapan Melikgazi Belediyesi, vatandaşların ihtiyacını gidermek için atıl binayı yenileyerek akıl küpü çalışma istasyonu yapıyor.

Belediye Binası, Danışmentgazi, TOKİ, İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan akıl küpü merkezlerinin, tefrişleri devam ediyor. Köşk akıl küpü inşaat aşamasında, Gökkent Mahallesi’nde yapılacak olan akıl küpü ise proje aşamasında.

Melikgazi’ye 6 tane akıl küpü kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Köşk Mahallesi’nde böyle bir yere ihtiyaç vardı. İnşallah kısa zaman içinde bu ihtiyacı da gidereceğiz. 500 metrekare alana üzerine kurulu bu projemiz daha çok gençlerimize hitap edecek. Mahallelerimizi daha canlandırmak gençlerimizi mahallede tutup ders çalışmalarına imkân tanıyacak güzel projeler yapıyoruz. Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkân verecek olan akıl küpü çalışma istasyonlarında tek kişilik salonlar, çoklu çalışma ortamları, okuma salonları, bilgisayar odaları, çay ve kahve mola köşeleri yer alacak. Bu istasyonlar gençlerin rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışmalarını sağlayacak. Birçok işlevi olan, gençlerimizi mıknatıs gibi çekecek çok güzel imkânların sunulduğu bu tesislerimizle gençlerimizi mutlu edeceğiz. Keyifli vakit geçirecekleri ortamları hazırlayıp onlara sunacağız. İnşallah bu yılın sonunda tamamladığımızda hep birlikte açılışında yapacak ve gençlerimizin hizmetine sunacağız. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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