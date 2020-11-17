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Kösedağ ailesinin acı günü

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sena Kösedağ’ın hayatını kaybeden babası Sabri Kösedağ, hayatını kaybetti.

KAYSERİ 17.11.2020, 14:57
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Kösedağ ailesinin acı günü

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sena Kösedağ’ın hayatını kaybeden babası Sabri Kösedağ, hayatını kaybetti.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sena Kösedağ’ın ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Kösedağ’ın babası Sabri Kösedağ, 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhum Kösedağ’ın cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik, gazeteciler ve merhumun yakınları katıldı.
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