Koronavirüsü yendi görevine döndü

Kayseri Şehir Hastanesinde Sağlık Memuru olarak görev yapan C. Gökmen Atabey, yakalandığı covid-19 hastalığından 32 gün süren tedavisinin ardından iyileşerek görevine başladı.

Bel ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı ve aynı günün akşamında yüksek ateş başlayınca pozitif olduğunu tahmin eden ve sabah erkenden yaptırdığı test ile pozitif olduğunu öğrenen Atabey, ilk tedavisini aynı hastanede birlikte çalıştığı pandemide görev yapan ablası Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Atabey ve hastane başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik tarafından başlandığını söyledi.

Evde tedavisi devam ederken durumu ciddileşen ve çalıştığı hastaneye, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Gökmen Atabey, düşmeyen ateş ve akciğer tutulumu nedeniyle hastane yatırılarak tedavi altına alındı.

-Doktor abla ve aile sağlığı çalışanı eşi de yan odasına yatırıldı

Hastanede tedavisi devam ederken, ablası Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Atabey’in de covid-19 testi pozitif çıkınca yan odasında tedaviye alındığını bildiren Atabey; “Ağır hasta olarak ablamın yan odama yatılması beni moral olarak çökertti. Ablamın ardından tam da evlilik yıldönümümüzde kendisi de sağlık çalışanı olan eşimin karşı odamda tedaviye alınması artık beni tamamen bitirmişti” dedi.

Hastaneden taburcu olduktan sonra pozitifliği devam eden ve evde tedavisi 32 gün süren Gökmen Atabey; “terleme, halsizlik ve çabuk yorulma şikayetlerim devam etse de pozitifliğim bittiğinden dolayı, çocuklarımla aynı odayı paylaşıp, beraber sohbet edip, beraber aynı masada yemek yiyebileceğim, arkadaşlarımın yanına gidebileceğim ve çocuklarıma sarılabileceğim için mutluyum” dedi.

Pandemi hastanesinde çalışan sağlık personeli olduğunu, kalite biriminde görev yapması ve sürekli hastane içerisinde gezdiğini ve bir gün hastalıkla karşı karşıya kalacağının bilincinde olduğunu söyleyen Atabey; “hem evde hem de hastanede zorlu bir tedavi süreci geçirdim. Bir türlü negatife dönmeyen covid testim psikolojimi alt üst etti. Ancak, bu süreçte şükürler olsun çok dost kazanmışım beni hiç yalnız bırakmadılar, Başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Çelik hocam başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız her hastaya olduğu gibi bana da desteklerini esirgemediler, ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Allah hepsinden razı olsun” dedi.