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Koronavirüsten hayatını kaybeden Şenay hemşirenin kolon kanseri olduğu ortaya çıktı
KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN HEMŞİRE ŞENAY ŞAHİN'E 2019 YILINDA KOLON KANSERİ TEŞHİSİ KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI.
KAYSERİ 01.09.2020, 00:29
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Koronavirüsten hayatını kaybeden hemşire Şenay Şahin’e 2019 yılında kolon kanseri teşhisi konulduğu ortaya çıktı.
Kayseri’nin Develi ilçesi 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak çalışan Şenay Şahin’e 2019 yılında kolon kanseri teşhisi konulduğu ve raporlu olduğu için aktif olarak çalışmadığı öğrenildi.
Hemşire Şenay Şahin son olarak 2 Ağustos tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yüksek ateş şikayeti ile başvurdu ve 20 gün boyunca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördü ve yoğun bakımda iken hayatını kaybetti.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Şenay Şahin’in vefat haberi sağlık camiasını yasa boğdu.
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