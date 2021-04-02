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Koronavirüse yakalanan Necmettin Nursaçan hastaneden taburcu edildi

Kaldırıldığı hastanede koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, hastaneden taburcu edildi.

KAYSERİ 02.04.2021, 14:41
Koronavirüse yakalanan Necmettin Nursaçan hastaneden taburcu edildi

Kaldırıldığı hastanede koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, hastaneden taburcu edildi.

Koronavirüse yakalandıktan sonra geçtiğimiz pazar günü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 79 yaşındaki Necmettin Nursaçan’ın hastanedeki tedavisi tamamlandı. Hastaneden taburcu edilen Nursaçan’ın tedavisine evde devam edildiği öğrenildi.
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