banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Uzaktan eğitim için karar verildi
Uzaktan eğitim için karar verildi
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması!
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması!
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu!
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu!

Koronavirüs marangoz esnafını da vurdu

Koronavirüs salgını tüm sektörlerde olduğu gibi marangoz esnafını da olumsuz yönde etkiledi.

KAYSERİ 16.05.2021, 09:56
Koronavirüs marangoz esnafını da vurdu

Koronavirüs salgını tüm sektörlerde olduğu gibi marangoz esnafını da olumsuz yönde etkiledi.

Develi ilçesine bağlı Küçükkünye mahallesinde marangozluk yapan 54 yaşındaki İsmail Çankırı, küçük dükkanında demir ve marongoz işlerini yaparak geçimini sağladığını söyledi. Çankırı, marangoz hanesinde daha çok ekmek tahtası imalatı yaptığını ancak her sektörde olduğu gibi koronavirüs nedeniyle kendi sektörünün de büyük oranda etkilendiğini ifade etti.

Çankırı, "Koronavirüs’den dolayı işlerimizin pek tadı yok, tek geçim kaynağım burası olduğu için ekmek teknemizin başındayız" şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu