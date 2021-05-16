Koronavirüs marangoz esnafını da vurdu

Koronavirüs salgını tüm sektörlerde olduğu gibi marangoz esnafını da olumsuz yönde etkiledi.

Develi ilçesine bağlı Küçükkünye mahallesinde marangozluk yapan 54 yaşındaki İsmail Çankırı, küçük dükkanında demir ve marongoz işlerini yaparak geçimini sağladığını söyledi. Çankırı, marangoz hanesinde daha çok ekmek tahtası imalatı yaptığını ancak her sektörde olduğu gibi koronavirüs nedeniyle kendi sektörünün de büyük oranda etkilendiğini ifade etti.

Çankırı, "Koronavirüs’den dolayı işlerimizin pek tadı yok, tek geçim kaynağım burası olduğu için ekmek teknemizin başındayız" şeklinde konuştu.