Korkmaz: "Ne kadar güzel iş varsa Kayseri’mizde bunları yürüteceğiz"

KAYSERİ(İHA) – Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde yaptığı konuşmada, "Ne kadar güzel iş varsa Kayseri’mizde bunları yürüteceğiz" dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve gazetecilerin hazır bulunduğu ziyarette konuşan Korkmaz, "Sizlerle olmaktan ve sizleri ziyaret etmekten büyük onur duydum. Biz işin resmi tarafındayız. Sizde halkı bilinçlendirme tarafındasınız. Hayırlı ve güzel ne kadar iş varsa inşallah Kayseri’mizde bunları yürüteceğiz. Ben buraya Kocaeli’nden geldim. O zamanda basın kuruluşlarımızla tanışma imkanımız oldu. Ben hem tanışmamızın ve kaynaşmamızın devamı hem de güzel işlerde ortaklığımızı geliştirilmesi için bugün iade-i ziyarette bulundum. Ben sizlerle olmaktan çok mutluyum. Hem basın mensuplarımıza hem de adliye mensuplarına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.